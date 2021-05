Sagard

Wenn das Bild vom Dornröschen auf einen Ort der Insel passt, dann vielleicht auf Promoisel. Lebten in dem heutigen Ortsteil der Gemeinde Sagard einst mehr als 400 Menschen, fiel er nach der Wende in einen tiefen Schlaf und ist heute nur noch für eine Handvoll Einwohner Heimat. Auch weil die alte Kopfsteinpflasterstraße, die zu den Häusern führt, in keinem guten Zustand ist, rührte sich jahrzehntelang nichts in dem Örtchen am Rande des Nationalparks.

Das soll sich nun ändern. Die „Erbengemeinschaft Burwitz“, welcher die mehr als zwanzig Hektar der Ortslage gehören, habe einen Investor für ein Vorhaben gefunden, mit dem sie sich identifizieren könne, sagt Gregor Breidenstein, ein Nachfahre des Ortsgründers in siebter Generation. Der erste Burwitz sei um 1820 von Lancken nach Promoisel gekommen, um dort eine Landwirtschaft zu betreiben. Ab 1889 betrieb die Familie dort auch ein Kreidewerk und 1920 war Max Burwitz Bürgermeister der damaligen 400-Seelen Gemeinde Promoisel.

Urlaub für Pflegebedürftige und deren Angehörige

1953 wurde die Familie während der „Aktion Rose“ enteignet und floh in den Westen. Nach der Rückübertragung infolge der Wende habe sich lange nichts ergeben, so Gregor Breidenstein, der heute in der Nähe von Duisburg lebt. „Wegen der schlechten Zuwegung kam nur ein Projekt in einer Größenordnung infrage, für die sich auch der Bau einer neuen Straße lohnt.“

So könnte das Kreidesee–Biotop-Hotel in Promoisel einmal aussehen. Quelle: TectoRent

Überzeugt habe die Familie schließlich das Konzept eines „Vital- Gesundheits- & Pflege-Serviced-Apartment-Hotels“, wie es die Firma TectoRent bereits in Xanten betreibe. „Dabei können pflegebedürftige Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen einen Urlaub verbringen. Weil pflegende Familienmitglieder in der Regel hoch belastet sind, waren wir von dem Thema begeistert“, so Breidenstein. Dass es bis zur Umsetzung des „Kreidesee-Biotop-Hotels Promoisel“, wie das Objekt einmal heißen soll, „noch ein weiter Weg ist“, sei ihm bewusst.

Investition von fast 50 Millionen Euro

Die auf Denkmal- und Bestandsimmobilien spezialisierte Projektentwicklungsgesellschaft TectoRent möchte in Promoisel auf rund 50 000 Quadratmetern ein 4-Sterne-Superior-Hotel mit 120 Ferienapartments, 60 Zusatzzimmern, Wellness- und Badeeinrichtungen, Außengastronomie und Sporteinrichtungen sowie zehn Personalwohnungen und 120 Stellplätzen errichten.

Zur äußeren Erschließung über die Dorfstraße erklärt sich der Vorhabenträger bereit, die Erneuerung der Dorfstraße vom Abzweig von Groß Volksitz bis nach Promoisel zu bezahlen. Allein die etwa zwei Kilometer lange Straße würde fast zwei Millionen Euro kosten. Die gesamte Investition soll inklusive der infrastrukturellen Maßnahmen in Höhe von 500 000 Euro für die Gemeinde Sagard 48,5 Millionen Euro betragen.

Umsetzung im Außenbereich erscheint fraglich

Das Bauamt wies vorsichtshalber schon einmal darauf hin, dass das geplante Vorhaben zur „Verfestigung eines Siedlungssplitters“ in „extremer Randlage“ und dreieinhalb Kilometer von Sagard entfernt führen würde, kein Bus in Promoisel hält und der Ort weder an die Abwasserkanalisation noch die Trinkwasserversorgung angeschlossen ist. Das Amt schlug daher vor, alternative Standorte beispielsweise in Neddesitz zu prüfen, wo es unbebaute Freiflächen gebe.

Dort residiert zwar bereits das „Precise Resort Rügen“, aber Hoteldirektor Denis Reimann könnte mit den Mitbewerbern leben. „Das Projekt könnte Risiken, aber auch Chancen bergen“, glaubt er. Das Risiko könne in einer „ungebändigten Steigerung der Betten-Kapazität“ liegen. Eine Chance sieht er in der möglichen „Steigerung der Attraktivität dieses Teils der Insel“.

Gemeindevertretung stimmte zu

Als Hürde für den Standort könnte sich gleichwohl erweisen, dass Pflegeversicherungen Standards setzen, wonach Autofahrtzeiten von Pflegenden mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen zum Reiseziel nicht länger als drei Stunden dauern dürfen.

Die Sagarder Gemeindevertretung jedenfalls hat im ersten Schritt zumindest schon einmal ohne Gegenstimme einen wohlwollenden Grundsatzbeschluss für das Projekt gefasst. Darin wird das Amt Nord-Rügen beauftragt die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes vorzubereiten.

Allein die neue Straße zum derzeit sehr schlecht angebundenen Ortsteil könne einen Gewinn für die Gemeinde darstellen, glaubt Gemeindevertreter Olaf Marquardt (CDU). „Zunächst einmal müssen die Behörden jetzt prüfen, ob das Projekt überhaupt machbar und genehmigungsfähig ist.“

Von Uwe Driest