Rostock

Es ist amtlich: Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV-MV) hat die Amateurfußball-Saison vorzeitig beendet. Damit endet der Spielbetrieb wegen der Coronapandemie in allen Altersklassen mit sofortiger Wirkung. Betroffen sind rund 60 000 aktive Männer und Frauen in 1600 Mannschaften aus 473 Vereinen in MV.

Vier der sechs Kreisfußballverbände (KFV) im Land stimmten dem Beschluss auf einer Videokonferenz am Dienstagabend zu. Die OSTSEE-ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen zum zweiten Saison-Abbruch nach 2019/20.

Was sind die Ursachen für das vorzeitige Saisonende?

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnte auch die laufende Spielzeit nicht vollständig durchgezogen werden. Die Saison läuft zum 30. Juni aus, ohne das weitere Spiele ausgetragen werden. Momentan ist die Infektionslage in den sechs Kreisen des Landes unterschiedlich. Vor dem Hintergrund der Chancengleichheit könne momentan im Land kein flächendeckendes Training angeboten werden, argumentiert der Verband.

Welche Kreisfußballverbände stimmten der Entscheidung des LFV zu?

Die KFV Warnow, Vorpommern-Greifswald, Schwerin-Nordwestmecklenburg und Westmecklenburg folgen dem Entschluss des LFV. In den Fußball-Kreisen Nordvorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte werden eigenständige Regeln getroffen.

Warum wird es in zwei Regionen Sonderreglungen geben?

Der Kreisfußballverband Nordvorpommern-Rügen hatte die Saison der Oldies und im Nachwuchs bereits vorher abgebrochen. Für den Herrenbereich besteht dort noch Hoffnung auf den Re-Start. Sollte es bis Ende April von der Politik kein grünes Licht für den Wettkampfsport geben, wird der KFV aber auch bei den Männern abbrechen.

Der Kreisfußballverband Mecklenburgische Seenplatte hält sich derzeit noch Optionen für alle Altersklassen offen. Es ist möglich, dass die Hinrunde dort noch sportlich beendet werden kann. Die Staffeln sind klein und es stehen nur noch wenige Partien aus, um die komplette Halbserie abzuschließen.

Bestand denn keine Aussicht mehr, die Saison zu einem sportlich fairen Ende zu bringen?

Seit Anfang November war die Saison unterbrochen. Seitdem durfte quer durch alle Ligen kein einziges Pflichtspiel mehr ausgetragen werden. Es gab so gut wie keine Spielklasse, in der die erste Halbserie komplett gespielt war. Zudem konnten sich die Teams wegen des Trainingsverbots nicht vorbereiten.

Wie wird die Saison gewertet, wenn nicht alle Mannschaften die gleiche Anzahl von Spielen absolviert haben?

Nach der Quotientenregel. Die Anzahl der geholten Punkte wird durch die Anzahl der absolvierten Spiele geteilt. Dadurch ergibt sich in jeder Spielklasse ein Quotient für jedes Team. Die Mannschaft mit dem höchsten Wert führt das Tableau an. Bei gleichem Quotienten entscheidet zunächst Tordifferenz über die Platzierung. Sollte dieser gleich sein, würde die Anzahl der geschossenen Tore und danach der direkte Vergleich ausschlaggebend sein.

Nach welchen Regeln werden Auf- und Absteiger ermittelt?

Analog zur Vorsaison wird es keine sportlichen Absteiger geben. Vereine, die dennoch freiwillig absteigen möchten, können einen Antrag bei den Verbänden einreichen. Der Meldezeitraum beginnt am 15. April und läuft bis zum 1. Juni.

Aufsteiger soll es aber geben: Auf Landesebene wäre der Tabellenerste, bei Verzicht der Zweit- beziehungsweise Drittplatzierte berechtigt, in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Eine Ausnahme gibt es in der aus drei Staffeln bestehenden Landesliga. Ursprünglich sollten die Staffelsieger und der punktbeste Zweite in die Verbandsliga aufsteigen. Daraus wird nun nichts. Der Aufstiegsplatz für den besten Zweiten wurde gestrichen.

Wer ist betroffen?

Der PSV Wismar aus der Landesliga West. Der Klub war zwar nach Anwendung der Quotientenregelung am FC Mecklenburg Schwerin II vorbei gezogen. Als punktbester Zweiter aller Ligen bleibt ihm das Aufstiegsrecht nun aber verwehrt. PSV-Trainer Marco Rohloff meint: „Ich kann die Entscheidung des LFV nicht nachvollziehen. Der Entschluss wirkt unglücklich und gibt kein gutes Bild ab.“

Wie ist das Echo bei anderen Vereinen?

Der SV Rot-Weiß Trinwillershagen verpasst aufgrund von drei weniger geschossenen Toren gegenüber Spitzenreiter FSV Bentwisch II den ersten Rang in der Landesklasse I. Trin-Coach Jürgen Hakelberg: „Wir nehmen die Situation, wie sie ist. Wir haben eine gute Runde gespielt. Wenn es Aufsteiger gibt, hätte es auch Absteiger geben müssen.“

Aufstiegsberechtigt ist hingegen der FC Insel Usedom als Tabellenführer der Landesklasse II. Coach Roman Maaßen hätte den Sprung in die Landesliga gerne sportlich geschafft. „Wir sehen es aber als Verdienst unserer guten Entwicklung der vergangenen drei bis vier Jahre“, urteilt Maaßen.

Was passiert mit dem Pokal-Wettbewerb?

Die Landespokale der Herren und Frauen sollen sportlich zu Ende gebracht werden. Der Landesfußballverband hält sich die Option, die Wettbewerbe über den 30. Juni hinaus laufen zu lassen, offen. Gleiches gilt für die Kreispokal der Männer und Frauen. Im Kreis Nordvorpommern-Rügen wurde der Kreispokal hingegen abgebrochen.

Wie könnte es weitergehen?

Die Fußballverbände richten fortan ihren Fokus und die Planungen auf die neue Spielzeit. Staffeleinteilungen und Spielpläne werden zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erwartet. Die kommende Saison der Amateurfußballer in MV soll im August beginnen.

Von Johannes Weber und Ben Brümmer