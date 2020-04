Vor dem Tourismusgipfel in Schwerin bekommt die Branche nun prominente Unterstützung: Rostocks OB Claus Ruhe Madsen will so schnell wie möglich Zweit- und Ferienwohnungen, aber auch Campingplätze wieder öffnen. Auch Restaurants in der Hansestadt sollen wieder öffnen – zumindest im Außenbereich.