Saisonstart der Südbahn wegen Corona verschoben

Von Ostern an sollten an den Wochenenden drei Mal täglich Züge zwischen Parchim über Karow nach Plau am See und zurück verkehren. Doch aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird der Verkehr ausgesetzt – da auch die Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns keine weiten Ausflüge unternehmen sollen. Wann die Bahn startet, ist noch ungewiss.