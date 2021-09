Rostock

Bagger statt Zügen auf den Bahngleisen: In den kommenden drei Monaten investiert die Bahn in die Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Die Sanierung bringt für Reisende einige Einschränkungen mit sich, auch Bahnfahrende aus Mecklenburg-Vorpommern sind betroffen. Im Nah- und Fernverkehr kommt es bereits ab Samstag, den 11. September, zu Zugausfällen und Verspätungen.

Wie die Bahn mitteilt, halten bis zum 11. Dezember keine Fernverkehrszüge in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge. Es bestehen Ersatzverbindungen mit Zügen des Nahverkehrs. Auf Teilstrecken (zum Beispiel zwischen Hamburg und Ludwigslust oder von Wittenberge nach Osterburg) verkehren in bestimmten Zeiträumen ersatzweise Busse.

Ab dem 22. November sind wieder einzelne ICE-Fahrten am Morgen und am Nachmittag/Abend für Pendler aus Büchen, Ludwigslust und Wittenberge von und nach Hamburg und Berlin möglich.

Keine ICE und IC zwischen Hamburg und Rostock

Bis zum 31. Oktober müssen Pendler der Strecke Hamburg–Schwerin–Rostock–Stralsund/Ostseebad Binz auf längere Fahrzeiten einstellen. Denn die ICE- und IC-Züge auf der Strecke entfallen zwischen Hamburg und Schwerin. Es bestehen Ersatzverbindungen mit Bussen. In Schwerin besteht Anschluss an die Pendelzüge in und aus Richtung Rostock und Stralsund/Ostseebad Binz. Vom 14. September bis 20. September verkehren auch zwischen Schwerin und Rostock Busse. Die Fernverkehrszüge entfallen aufgrund von Bauarbeiten bei Bad Kleinen.

Ab dem 1. November verkehren die Züge zwischen Hamburg und Stralsund/Ostseebad Binz wieder planmäßig, mit leicht angepassten Fahrzeiten, zum Teil mit Zusatzhalten in Hagenow Land und Nahverkehrsanschluss nach Ludwigslust.

Das ändert sich im Nahverkehr

Vom 11. September bis 31. Oktober fahren die Züge der Linie RE 1 (Rostock–Schwerin-Hagenow Land–Büchen–Hamburg) weiterhin im 2-Stunden-Takt, auf dem Abschnitt Hamburg–Büchen und zeitweise bis Schwerin im Stundentakt. In einigen Zeiträumen kommt es auf einzelnen Abschnitten zwischen Hagenow Land und Schwarzenbek zu Zugausfällen. Dort besteht dann ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Vom 11. September bis 11. Dezember werden die Züge der Linie RB 17 (Wismar–Schwerin–Ludwigslust) bis Wittenberge verlängert. Dadurch ergibt sich mit den Linien RE 2 und RB 17 ein stündliches Angebot in der Relation Wismar–Schwerin–Wittenberge (–Berlin). Zeitweise werden die Züge durch Busse ersetzt (11. September bis 8. Oktober Ludwigslust-Wittenberge, 9. Oktober bis 19. November Karstädt-Wittenberge).

Von sp