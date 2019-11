Sanierung der Perlenkette in Heiligendamm: Vierte Villa fast fertig

Heiligendamm

Vorn strahlt der Glanz des Neuen. Hinten stapft man noch durch den Matsch der Herbstbaustelle. An der Perlenkette in Heiligendamm wird gewerkelt, geschraubt, gebohrt. Es tut sich was neben dem Grand Hotel.

Am 7. November wird an der Villa „ Seestern“ – das vierte Gebäude von rechts – Richtfest gefeiert. Damit steht die vierte Villa in der „ Perlenkette“, den Strandvillen, die Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in der Zeit von 1793 bis 1874 am Strand der Ostsee erbauen ließ, vor der Fertigstellung.

18 Wohnungen für rund zwei Millionen Euro pro Stück verkauft

Die ersten drei Villen der Reihe, die „Großherzogin Marie“ („Perle“), die „Greif“ und die „Möwe“ sind fertig. Die 18 Wohnungen darin verkauft und zum Teil bewohnt. Die „Möwe“ wird jetzt von der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm (ECH) um Investor Anno August Jagdfeld (72) an die Eigentümergemeinschaft übergeben. Die „ Seestern“ folgt im Mai 2020. Es geht also voran an einer der berühmtesten Strandansichten von Mecklenburg-Vorpommern – der weißen Stadt am Meer.

2022 will Jagdfeld das Ensemble samt Kolonnaden in der zweiten Reihe fertiggestellt und verkauft haben. Zwei Millionen Euro kostet jede der rund 120 Quadratmeter großen Wohnungen. Im Obergeschoss bietet ECW auch Wohnraum über die gesamte Villenfläche an – da steigt der Preis dann auf drei Millionen Euro.

Aber warum so lange Stillstand? Warum hat Jagdfeld mit diesen Perlen, die sich blendend verkaufen, so lange gewartet? Jagdfeld sagt: „In der Tat sind 20 Jahre eine lange Zeit. Aber wir müssen nach vorne sehen und jetzt geht es voran. Bis 2022 wird die erste Reihe in neuem Glanz erstrahlen.“

Im Rückblick habe man als Unternehmen einen entscheidenden Fehler gemacht. Als er das Ensemble in Deutschlands ältestem Seebad 1996 kaufte, habe er sich vertraglich auf die Devise festlegen lassen: Hotel first! Also: Erst das Hotel, dann Perlenkette, dann der Rest im Ort. Jetzt leiden Hotel und Ort, Einwohner, Urlauber und Käufer darunter, dass der Ort kaum funktionierende Infrastruktur zu bieten hat. Das soll sich ändern.

Kolonnaden : Reihenhaus-Feeling auf hohem Niveau

ECH hat zu lange mit der Gemeindevertretung über den Stichweg zur ehemaligen Seebrücke gestritten. Da bestand lange Zeit keine Einigkeit. Und so kam es lange Zeit zum Stillstand. Nun aber soll es laut Jagdfeld Schlag auf Schlag gehen. „2022 sollen alle Villen der Perlenkette und die Kolonnaden in der zweiten Reihe fertig und an die Eigentümer übergeben sein“, sagt der Investor.

Die Villa „Schwan“ ist entkernt, im Mai 2020 soll Richtfest gefeiert werden. Bei den letzten Villen der Kette – der Villa „Hirsch“ und der Villa „Anker“ – werden die Bauarbeiten 2020 begonnen. Sie werden ebenfalls 2022 fertig. In den Kolonnaden entstehen neun Privatresidenzen – Reihenhaus-Feeling auf ganz hohem Niveau.

Perlenkette Woher stammt der Begriff „ Perlenkette“ für das Ensemble der Villen am Strand von Heiligendamm? Am 22. Juli 1793 stieg der damalige Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Strelitz auf Anraten seines Leibarztes Dr. Samuel Gottlieb Vogel am Heiligen Damm bei Bad Doberan in die Ostsee. Der Tag gilt als Gründungsdatum des ersten deutschen Seebades. In der Zeit von 1854 bis 1874 errichteten mehrere Architekten das Ensemble aus Logier-, Bade und Gesellschaftshäusern an der Ostsee – acht historische Strandvillen, heute bekannt als die „ Perlenkette“. Benannt wurde diese Reihe nach der Großfürstin Marie-Perle, die der ersten Villa neben dem Grand Hotel ihren Namen schenkte. Diese Villa musste wegen des G8-Gipfels 2007 abgerissen werden und wurde völlig neu wiederaufgebaut. Heute gehören die Villen, die Investor Anno August Jagdfeld 1996 gekauft hat und bis 2022 restaurieren lässt, zum Teil schon Wohneigentümer-Gemeinschaften (WEG), deren einzelne Privatpersonen nicht bekannt gegeben werden. Der Bischofsstab links gehört der ECH nicht allein, sondern mehreren Eigentümern. Jagdfeld hat 1996 von der TLG im Ortskern von Heiligendamm 26 historische Gebäude gekauft und sich verpflichtet, zuerst das Grand Hotel zu sanieren, das 2003 unter der Kempinski-Kette als Betreiber eröffnete. Im Palais „Prinzessin von Reuss“ hat die ECH Wohnungen für Mitarbeiter errichtet. Die „ Kolonnaden“ in zweiter Reihe werden ebenfalls restauriert. Dort entstehen neun Ferienwohnungen in Reihe. Außerdem plant Jagdfeld den Bau einer weiteren Villa, die er namentlich seinem Architekten Klaus Klingler widmen will. Die Inschrift am Giebel des Kurhauses war im 19. Jahrhundert Leitspruch des Seebades und ist es noch heute. Dort steht: „Heic te laetitia invitat post balnea sanum“. Zu deutsch: „Hier empfängt dich Freude, entsteigst du gesundet dem Bade.“

Den Abschluss vom Grand Hotel über die Villen bildet der Bischofsstab links in der Reihe. Das Gebäude ist seit Jahren fertig, in Privatbesitz und wird zum Teil gastronomisch genutzt. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (53) sagt zu der Entwicklung in Heiligendamm: „Ich freue mich riesig, dass die Perlenkette weitergeht. Mit Hilfe der Mediation ist es gelungen, die Probleme zwischen Stadt und Investor zu befrieden und Jagdfeld hat Wort gehalten. In Heiligendamm ist Friede eingekehrt und das Ensemble der Strandvillen wird wieder in altem Glanz erstrahlen.“

Außerdem lässt Jagdfeld in einem Dreieck zwischen Bischofsstab, Kolonnaden und Wald mit der Villa „ Klingler“ ein neues Gebäude im historisierenden Stil errichten. Das Gebäude wird nach seinem Haus- und Hof-Architekten Klaus Klingler benannt, der auch schon Grand Hotel, Kurhaus aufbauen und die Villa „Perle“ neubauen ließ, die wegen des G8-Gipfels 2007 abgerissen wurde.

Innerörtliche Entwicklung wird bis 2030 dauern

Erst dann, so Jagdfeld, könne er sich der innerörtlichen Entwicklung widmen. Das werde die nächsten zehn Jahre in Anspruch nehmen. Mit dieser Entwicklung soll auch die nötige Infrastruktur für den Ort mit Gastronomie und Einzelhandel wachsen.

Über die Käufer selbst will Jagdfeld nicht reden. Er sagt lediglich: „Nun, wer sich eine Ferienwohnung für zwei bis drei Millionen Euro leisten kann, muss über ein außergewöhnlich hohes Einkommen verfügen. Außerdem sind das überwiegend Großstadtmenschen, die die Ruhe suchen und ein gewisses ästhetisches Empfinden haben.“

Putin und Jauch sind keine Käufer bisher

Den hartnäckigen Gerüchten, dass unter den Käufern auch Wladimir Putin und Günther Jauch seien, erteilt er eine Absage. „Solche Namen schmücken uns. Aber die sind nicht dabei.“ Zwei international renommierte Künstler hingegen aus Düsseldorf, eine Frau und ein Mann mit mecklenburgischen Wurzeln, die in Heiligendamm Eigentum erworben haben, da widerspricht Jagdfeld nicht.

Da ist es nicht ganz so schwer, auf Günther Uecker zu kommen, der ja bereits seit Jahren auf der Halbinsel Wustrow, die ebenfalls zu Jagdfelds Immobilien-Portfolio gehört, Wohn- und Aufenthaltsrecht in einem alten Wohnwagen genießt.

