Lange hätte man wohl nicht mehr warten dürfen: Das Gutshaus Niekrenz bei Sanitz (Kreis Rostock) war schon so gut wie abbruchreif. Dann nahm sich Investor Horant Elgeti dem Grundstück an und machte es zu seinem Herzensprojekt. Was damit jetzt geplant ist und was erhalten werden soll, haben er und sein Architekt verraten.