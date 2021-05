Sanitz

Heute ist ein schöner Tag: Da macht es sich Martin Eggert mit seinem Laptop auf der Terrasse gemütlich, während im Garten die Kinder spielen. Doch so idyllisch ist es für den Software-Entwickler nicht immer: Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeitet er im Homeoffice und hat in dieser Zeit alle positiven und negativen Aspekte dieser neuen Arbeitsweise durchlebt. Sein Fazit nach rund einem Jahr: „Dauerhaft kann das nicht funktionieren.“

Eggert weiß, wovon er spricht: Er ist Digitalisierungsbeauftragter bei der Rostocker SEAR-Gruppe, zu der auch seine Firma MAR gehört. Dort ist er Projektmanager im Bereich Softwareentwicklung. „Die Gruppe war auch schon vor Corona im Bereich mobiles Arbeiten gut aufgestellt. Es dann für alle Mitarbeiter zu ermöglichen, war nur noch ein kleiner Schritt.“

Kann auch mal die Tür zumachen

Eggert hat den Vorteil, dass er zu Hause schon ein Arbeitszimmer hatte. „Da kann ich auch mal die Tür zumachen, wenn ich Ruhe brauche.“ Auch zuverlässiges Internet ist vorhanden – in MV keineswegs selbstverständlich. „Wir haben in Sanitz zwar noch keine Glasfaserleitung, aber für die Arbeit reicht es.“ Und auf einem guten Schreibtischstuhl kann er auch sitzen. „Die Firma hatte angeboten, dass wir einen mitnehmen können, aber ich hatte schon einen.“

Eggerts Ehefrau hat nicht so viel Glück. Sie arbeitet als Ingenieurin in der Produktionslogistik eines Unternehmens und arbeitet etwa die Hälfte der Zeit von zu Hause aus. „Wenn wir beide gleichzeitig zu Hause sind, arbeitet sie oft am Esstisch im Wohnzimmer. Aber wir tauschen auch manchmal hin und her“, beschreibt Eggert. Und bei schönem Wetter kann ein Ehepartner auch mal nach draußen ausweichen. „Da haben wir dann auch die Kinder im Blick.“

Sehr an die Substanz gegangen

Andreas Eggert sitzt mit seinem Sohn auf dem Trampolin im Garten. Quelle: Martin Börner

Die beiden kleinen Töchter, ein und drei Jahre alt, bringen die Eggerts in die Kita – wenn sie denn aufhat. Das war aber in den vergangenen zwölf Monaten oft genug nicht der Fall. „Wenn ich jeden zweiten Tag alleine mit den Kindern bin, ist an Arbeit nicht zu denken. Am Anfang ist mir das sehr an die Substanz gegangen“, sagt Eggert. Die neue Regelung, dass Eltern für die Kinderbetreuung „kinderkrank“ nehmen können, habe da sehr geholfen.

Für die Tage, an denen er sowohl die Kinder hat als auch arbeiten muss, hat Eggert inzwischen ein fragwürdiges Arbeitszeitmodell entwickelt: „Ich fange morgens an, wenn alle noch schlafen, mache zwischendurch mehrere Pausen und arbeite dann bis abends.“ Sind Ehefrau oder Kinder dann noch wach, kann es auch mal zu Spannungen kommen. „Manchmal entlädt sich das auch in Äußerungen, die mir gleich danach wieder leidtun“, räumt der Familienvater ein.

Ventil fehlt

Er glaubt, ein Grund für diese Spannungen ist, dass ein wichtiges Ventil fehlt: „Ich fahre sonst zwanzig Minuten von der Arbeit nach Hause. Dabei kann ich gut runterfahren. Aber zu Hause nehme ich die angespannte Arbeitsatmosphäre direkt mit in die Familie.“ Inzwischen hat das Ehepaar aber ein eigenes „Feierabendritual“ entwickelt, wie es Eggert nennt: „Nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, setzen wir uns eine halbe Stunde gemeinsam auf die Terrasse, um den Tag Revue passieren zu lassen. Diese Zeit nehmen wir uns, um unsere Beziehung zu pflegen.“

Anfang dieses Jahres wurde die Familie dann auf eine schwere Probe gestellt: „Wir waren alle corona-positiv. Meine Frau hatte das Virus wohl von der Arbeit mitgebracht.“ Sie hatte „nur“ Grippe-Symptome, die Kinder wurden gar nicht krank, aber Vater Eggert erwischte es so richtig: „Mich hatte es ziemlich schwer getroffen, ich musste beinahe ins Krankenhaus. In dieser Zeit musste meine Frau alles abfangen.“

Virtuelle Kaffeepause

Doch jetzt sind alle wieder gesund. Ab und zu geht Eggert auch wieder in die Firma, um technische Fragen zu klären, die von zu Hause aus nicht lösbar sind. „Manche Themen besprechen sich besser von Angesicht zu Angesicht.“ Diese Gelegenheiten nutzt Eggert, um auch mal wieder mit den Kollegen zu plaudern. „In Videokonferenzen herrscht meist eine professionelle Stimmung. Mir fehlen unsere lockeren Teeküchengespräche.“

Auch hier hat der Arbeitgeber eine praktische Lösung gefunden: „Wir bieten jeden Tag um 10 Uhr eine virtuelle Kaffeepause an, zu der sich jeder zuschalten kann.“ Dabei sind dienstliche Themen nicht tabu. „Oft entstehen beim Plaudern fachliche Gespräche. Insofern steigert die Pause sogar die Produktivität“, findet Eggert.

Unternehmen lebt vom Austausch

Doch so gut sich inzwischen für Eggert alles bei der Heimarbeit zurechtgeruckelt hat: Eine dauerhafte Lösung wäre das für ihn nicht. „Es hat sich gezeigt, dass es machbar ist und die Produktivität nicht, wie zunächst befürchtet, darunter leidet.“ Er glaubt daher, dass Homeoffice künftig stärker genutzt wird als vor Corona. „Aber dauerhaft kann es nicht funktionieren. Ein Unternehmen lebt vom direkten Austausch seiner Mitarbeiter.“

