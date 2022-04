Santiano wieder auf Tour – diese Konzerte sind 2022 in MV geplant

Rostock

Nach der coronabedingten Zwangspause steht Santiano in den Startlöchern für eine neue Konzertreise, bei der die Band auch fünfmal in Mecklenburg-Vorpommern auftritt. Im Interview spricht Axel Stosberg über das neue Album, Freundschaft und die neue Show.

Wie sind Euch die letzten zwei Jahre bekommen – musikalisch und gesundheitlich?

Die meisten von uns sind von Corona verschont geblieben, mich hatte es dann allerdings mal erwischt. Wir sind aber sauber durchgekommen. Ansonsten war es natürlich die Hölle. Wir haben im September 2019 unser letztes Konzert gegeben – das ist zweieinhalb Jahre her. Dann haben wir uns auf eine MTV-unplugged-Tournee vorbereitet, die zweimal verschoben und dann abgesagt werden musste. Immerhin haben wir ein neues Album produziert, wir waren also zumindest etwas kreativ. Und jetzt bereiten wir uns schon auf die nächste Tournee vor, die ja auch schon wieder vom Februar und März auf April und Mai verschoben werden musste. Wir hoffen natürlich, dass die Konzerte jetzt stattfinden können. Im Moment sieht es ja ganz gut aus, aber richtig planen kannst Du ja nicht. Da fühlt man sich als Vollblutmusiker natürlich beschnitten. Da sitzt du dann zu Haus und bist praktisch arbeitslos.

Und was macht man dann, wenn nicht ein neues Album?

Na, man versucht, die Familie bei Laune zu halten, die ja genau so betroffen ist. Die Kinder konnten ja nicht in die Schule – also, es gab schon genug zu tun. Unsere Familien haben uns auch gebraucht, an der Stelle gab es keine Langeweile. Aber wenn man den Beruf zweieinhalb Jahre nicht machen konnte, da kommt man schon fast an den Punkt, wo man sich fragt – braucht man das eigentlich noch? Das ist ein wahnsinniger Einschnitt ins Berufsleben.

Aber offenbar bist Du noch dabeigeblieben – was hält dich bei der Stange?

Wir sind ja immer noch erfolgreich. Wir haben uns ja in der Pandemie sehr zurückgehalten. Also von uns hat man keine Sofakonzerte gesehen, wir sind auch nicht in Küchen vor dem Gewürzregal aufgetreten. Das haben wir alles gelassen, so wollten wir Santiano nicht anbieten. Aber dennoch haben die Leute uns zum Glück nicht vergessen. Wir haben eine echt gut verkaufte Tournee vor uns. Wir haben schon um die 130 000 Karten verkauft und die Leute geben sie auch nach der Verlegung nicht zurück. Und das zeigt ja, dass die Leute uns noch wollen, die können es kaum erwarten – und das hält einen bei der Stange.

Du hast das Unplugged-Projekt erwähnt. Da habt ihr ja zum ersten Mal mit eurem fünften Mann Andreas Fahnert auf der Bühne gestanden. Was war das für ein Gefühl?

Das war einfach sensationell. Es bleibt natürlich dabei, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine Konzerte mit uns spielen kann. Und deswegen ist das ein hochemotionaler Moment gewesen. Andreas ist einer meiner besten Freunde, wir haben früher zusammen gewohnt, er ist der Patenonkel meines Sohns und wir sind seit mehr als 30 Jahren befreundet, länger als es Santiano gibt. Und als Andreas dann zu dem letzten Lied der Aufzeichnung – auch noch zu „Die Sehnsucht ist mein Steuermann“, einem der schönsten, die wir je geschrieben haben – auf die Bühne kam, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn der fünfte Mann, der sonst nie dabei ist, plötzlich mit einem zusammen das macht, was er eigentlich von Anfang an hätte machen sollen – das war ’ne ganz, ganz große Nummer.

Santiano sind Björn Both (v. l.), Pete Sage, Andreas Fahnert, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen. Quelle: Christian Barz

Wann stand denn fest, dass die Unplugged-Tour ausfällt?

Man kann so eine Tour nicht noch ein drittes Mal verschieben. Irgendwann musste eine Entscheidung getroffen werden. Die Leute hatten ja nun schon zwei Jahre lang die Tickets dafür am Kühlschrank kleben. Das konnte man ihnen einfach nicht länger antun. Und dann sind wir ja auch noch im Oktober mit einem neuen Album raus gekommen. Jetzt gehen wir erst mal damit auf Tour und haben das Unplugged-Projekt in die Schublade gepackt. Aber das ist ja so eine Art Best-of im Orchesterkleid – das kann man ja zum Glück auch immer wieder aus der Schublade raus holen.

Das neue Album heißt „Wenn die Kälte kommt“ und ist komplett in der Pandemie entstanden – wie lief das?

Wir haben erst mal ’ne Idee gesucht. Natürlich versuchen wir, weitgehend im Thema Seefahrt zu bleiben. Und dann haben wir uns eben an der Geschichte von Roald Amundsen und der Entdeckung des Nordpols orientiert. Und so haben wir mal so ein klassisches Konzeptalbum gemacht, mit einem roten Faden, der sich durch die Platte zieht. Und dann musste pandemiebedingt jeder von uns einzeln zu den Produzenten gehen und seine Teile einspielen. Anschließend wurde immer das ganze Studio für den nächsten desinfiziert. Wir haben uns während der Produktion tatsächlich nie gesehen - das ist ja heute alles möglich, man muss es nicht mehr live aufnehmen.

Wie wird denn das neue Programm aussehen?

Wir stellen natürlich das Album vor – und weil es ein Konzept hat, bauen die Lieder natürlich ein bisschen aufeinander auf. Wir werden also ein paar Lieder mehr vom neuen Album spielen als sonst – aber natürlich kommen auch alle unsere alten Hits und Gassenhauer mit dazu. Nach zweieinhalb Jahren Pause kann man das ruhig machen, denn nun haben die Leute sie ja schon lange nicht mehr gehört.

Santiano kommt nach MV Das neue Albumvon Santiano heißt „Wenn die Kälte kommt“ und auch die Tournee wird unter diesem Motto stehen. Los geht es am 18. April in Schwerin (Sport- und Kongresshalle). In Neubrandenburg (Jahnsportforum) sind sie am 12. Mai zu Gast und die Tour endet am 19. Mai in Rostock (Stadthalle). Außerdem ist die Band am 27. und 28. Mai unter freiem Himmel auf der Naturbühne in Ralswiek auf Rügen zu erleben. Tickets gibt es auf tickets.ostsee-zeitung.de.

Die Tour beginnt in Schwerin und endet in Rostock. Wie ist eure Beziehung zu MV?

Also, das ist Zufall, denn die Tour ist ja schon einmal verschoben worden. Da muss man dann natürlich gucken, wo man noch Hallen buchen kann – kurzfristig mit drei Monaten Vorlauf. Aber natürlich haben wir speziell zu den ostdeutschen Ländern ein ganz besonderes Verhältnis. Damals, als es mit uns begann, wurden wir dort als erstes mit offenen Armen empfangen. Da waren die Hallen voll und die Fans waren ganz großartig. Da haben wir wirklich nur die besten Erinnerungen dran.

Welches Hygienekonzept wird es für die Konzerte geben?

Das kann ich heute noch nicht sagen, weil sich das täglich ändern kann. Das entscheidet unser Konzertveranstalter Semmel Concerts relativ kurzfristig. Die Tagespolitik ändert sich ständig, das ist fürchterlich. Da kann kein Veranstalter sinnvoll mit planen. Ich habe das Gefühl, dass es auf 2G hinauslaufen wird.

Wie steht ihr prinzipiell zum Impfen?

Wir sind Impfbefürworter. Dafür haben wir uns auch in den sozialen Medien stark gemacht, sind dafür auch mächtig gescholten und geprügelt worden. Aber das halten wir aus. Wir sind alle geboostert. Nun habe ich es trotzdem bekommen, aber ich sehe das Glas ja als halb voll. Ich möchte nicht wissen, wie es mir ohne Impfung ergangen wäre. Wir haben auch für die ganze Branche gekämpft und gesagt – wenn wir uns wiedersehen wollen, dann müssen wir uns alle impfen lassen.

In Ralswiek auf Rügen habt ihr ja sonst die Störtebeker-Saison beendet – diesmal eröffnet ihr sie am 27. und 28. Mai...

Ja, das sind die Konzerte, die wir immer wieder verschieben mussten. Das sind sozusagen die Nachholtermine von September 2020. Aber wer weiß – vielleicht beenden wir die Saison ja trotzdem. Das weiß ich aber noch nicht.

In Eurer Musik geht es immer um Gerechtigkeit und Ehre, auch in euren Moderationen. Wie seht ihr das aktuelle Weltgeschehen?

Das ist fürchterlich. Wir versuchen, uns da auch zu äußern. Wir haben mehrere Friedensgebete in Flensburg gemacht. Dann haben wir den Text von unserem Lied „Du machst mir Mut“ auf ukrainisch übersetzen lassen und ein Lyric-Video draus gemacht.

Wir positionieren uns da ganz klar pro Ukraine und sind fürchterlich erschüttert, was der russische Präsident dort für ein Verbrechen begeht. Das ist unglaublich. Der hat ja die letzten Jahre jedem ins Gesicht gelogen, wie eine falsche Schlange. Wir versuchen auch, zu helfen, haben Spendenaufrufe gemacht, haben selbst gespendet und unterstützen, wo es nur geht. Dafür haben wir auch eine neue Facebook-Seite „Santiano Leuchtfeuer“ erstellt, da kann man sehen, welche Projekte wir unterstützen. Wir wollen unsere Popularität gern für die Schwächeren einsetzen. Uns geht es ja gut und wir versuchen auf dem Weg, ein bisschen was abzugeben.

Von Ove Arscholl