Rostock

Sascha Lobo liebt nach eigenen Angaben Mecklenburg-Vorpommern. „ Ich mache wahnsinnig gern Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Lobo am Donnerstag als Gastredner beim Landestourismustag in Warnemünde.

Seit 2009 war er 23-mal zum Ausspannen im Nordosten. Er machte seine Frau in MV einen Hochzeitsantrag und verbrachte hier die Flitterwochen. Am häufigsten ist in der Region Bad Doberan, die Küstenwälder sind für ihn die schönsten Ort der Welt.

Von Gerald Kleine Wördemann