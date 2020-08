Lubmin/Sassnitz

Was haben Schiffe, die in den Häfen von Sassnitz und Rostock ankern, mit US-Präsident Donald Trumps Politik zu tun? Alles. Die „Akademik Tscherski“ und die „Fortuna“ könnten zum Weiterbau der umstrittenen Erdgaspipeline des russischen Gas-Giganten Gazprom, Nord Stream 2, genutzt werden. Damit sind ihre Eigner und Crews Angriffsfläche für mögliche US-Sanktionen – so wie 120 Firmen. Drei US-Senatoren von Trumps Republikanern haben gerade dem Hafen Sassnitz-Mukran gedroht, ihn „kommerziell und finanziell abzuschneiden“. Im amerikanischen Repräsentantenhaus wird demnächst ein Gesetzentwurf konkretisiert, der Sanktionen gegen Unterstützer von Nord Stream 2 nach sich ziehen könnte. Die Politik in MV wehrt sich jetzt dagegen. Am Donnerstag sind Gegenmaßnahmen Richtung USA Thema im Landtag.

Wirtschaft: Wir stehen hinter Nord Stream 2

160 der 2460 Kilometer der Pipeline von Lubmin bis Russland sind noch zu vollenden. Nach US-Sanktionen Ende 2019 zog eine Firma ihre Verlegeschiffe aus der Ostsee ab. Die Wirtschaft ist ob der erneuten Drohung in Alarmbereitschaft. „Wir stehen hinter Nord Stream“, erklärt Gerold Jürgens, Chef des Unternehmerverbandes Vorpommern. Er sehe die Politik gefordert, Gegenmaßnahmen in Richtung USA einzuleiten, denn welche negativen Auswirkungen Sanktionen auf MV hätten, sei nicht absehbar. „ Merkel ist gefragt“, so Jürgens. „So geht es nicht.“ Vor wenigen Tagen haben 24 der 27 EU-Staaten die US-Drohungen scharf kritisiert.

CDU , SPD und Linke im Landtag fordern Gegenreaktion

Auf politischer Ebene geht es nun auch in MV zur Sache. „Erpressung hat im Welthandel nichts zu suchen“, ist ein Antrag von SPD und CDU im Landtag überschrieben. Das Land solle den Bund auffordern, auf diplomatischen Wegen „alle verfügbaren Optionen“ zur Verhinderung von US-Sanktionen zu nutzen. Die Linke will die US-amerikanische Einmischung aufs „Schärfste zurückweisen“. Land, Bund und EU müssten „derartigen Erpressungsversuchen nicht nachgeben“. Deutschland, Europa müsse allein über seine Versorgungssicherheit bei Energie entscheiden.

Schwesig im US-Visier: Lassen uns nicht erpressen

Persönlich von US-Sanktionen betroffen wäre wohl auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) . Denn das Land ist Mitgesellschafter des Hafens Sassnitz-Mukran. Nach einer internen Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums wären sogar Verwaltungen „sanktionsrelevant“, also der deutsche Staat direkt im US-Fadenkreuz. Schwesig gibt sich kämpferisch: „Wir lassen uns nicht erpressen. Die Landesregierung hält am Bau der Pipeline fest.“

Wird die Pipeline vor der US-Wahl weitergebaut?

Und doch könnte es bald mit dem Verlegen der Pipeline weitergehen. Denn bis weit nach dem 3. November, wenn Trump sich zur Wiederwahl als US-Präsident stellen muss, dürfte das Procedere um das Sanktionsgesetz andauern, ist auch Fachkreisen zu hören. Ein Zeitfenster der Unsicherheit. Oder drei, vier Monate Freiheit. Denkbar sei also, dass die „Fortuna“ und die „Akademik Tscherski“ bald an die Arbeit gehen.

Bei Nord Stream 2 hält man sich bedeckt. Keine Infos zum Stand des Projekts. Dass die Politik sich einmischt, sei indes hilfreich. „Deutliche politische Signale auch aus Mecklenburg-Vorpommern tragen zum Verständnis energiepolitischer und wirtschaftlicher Realitäten Europas unter US-Politikern bei“, so Nord-Stream-Sprecher Jens Müller.

Bürgermeister vertraut auf Bundesregierung

Deutlich ist auch der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke), der bei Sanktionen persönlich ins Visier der USA geraten würde, etwa mit einem Einreiseverbot. „Wir können uns nicht vorschreiben lassen, wer in unseren Häfen festmacht.“ Er wisse das Thema aber im Auswärtigen Amt in guten Händen. „Ich verlasse mich voll und ganz auf die diplomatischen Fähigkeiten der Bundesregierung“, so Kracht.

AfD-Chef Holm warnt vor Energie-Blackout

Auch die AfD setzt auf den Nord-Stream-Zug. Am Montagabend gab es in Sassnitz eine Veranstaltung mit dem Titel „Nord-Stream-Erpressung: Was dahintersteckt!“ AfD-Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm und der örtliche AfD-Fraktionschef haben geladen. „No way, USA!“ steht auf eine Banner vor der Kneipe im Wohnblockviertel. Rund 15 Leute sind gekommen. Tiefgründiges ist nicht zu erwarten. Holm warnt vor einem Blackout, sollte es keine Kernkraft mehr geben, schimpft auf die Politik von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU). Auf dem Tisch liegen Informationen zu Nord Stream. Angst macht sich breit, dass man wieder ohne Energie dastehen könnte – wie damals zu DDR-Zeiten. Bismarck sei der einzige brauchbare Kanzler gewesen, sagt ein Mann. Dann nimmt der AfD-Werbeabend seinen Lauf.

Sassnitz’ Bürgermeister Kracht sitzt später am Abend in der Politik-Talkshow „Hart aber fair“ vor einem Millionen-Fernsehpublikum. Motto: Öffentlichkeit hilft. Denn Sanktionen gegenüber dem Hafen wären „ein schwerwiegendes Problem“, so Kracht. „Weil dies mit dem Industriegebiet die einzigen Industriearbeitsplätze auf der Insel Rügen sind.“

