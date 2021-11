Sassnitz

Trickbetrüger hatten am 18.11.2021 in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit ihrer telefonischen Betrugsmasche bei zwei Seniorinnen glücklicherweise keinen Erfolg.

Mittags hatte zunächst eine 85-jährige Frau einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten. Am Telefon hatte er angegeben, zum Polizeireviers Sassnitz zu gehören und Ermittlungen in einer angeblichen nächtlichen Einbruchserie durchzuführen. Er erzählte der Frau, dass die Täter gestellt worden seien und sie angeblich Dokumente mit sich führten, auf denen persönliche Daten und die Kontodaten der Dame vermerkt wären. Weitere Informationen, so der Betrüger, würde sie von der Staatsanwaltschaft erhalten.

Kurz darauf rief vermutlich derselbe Mann eine 92-Jährige an und erzählte dieselbe Geschichte noch mal. Beide waren auf der Hut, sodass die Telefonate ohne konkrete Forderungen und finanziellen Schaden endeten.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Amtsanmaßung aufgenommen. Weitere Opfer dieser Betrugsmasche werden gebeten, sich bei der Sassnitzer Polizei unter der Telefonnummer 038392-3070, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Von Caroline Bothe