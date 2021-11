Sassnitz

Die Verwaltung der Stadt Sassnitz ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. „Zur Zeit sind wir per E-Mail nicht zu erreichen und haben den Server vom Netz genommen“, so Pressesprecherin Ann Kursikowski. „Viel wichtiger ist aber der Hinweis, dass die Menschen keine aktuellen E-Mails der Stadt Sassnitz öffnen sollen!“

Hier bestünde die Gefahr, dass Anhänge in den Mails Schadsoftware verbreiteten und es zu Schäden in Computersystemen komme. Ein Glück seien es nur wenige Personen, die bisher betroffen seien, mit denen stehe man in Kontakt. Um eine Erpressung handele es sich nicht, meint Kursikowski.

„Falsche“ E-Mails der Verwaltung im Umlauf

Was ist geschehen? Wie die Verwaltung mitteilt erhielten bereits am vergangenen Mittwoch, den (10.11.) einzelne Bürger der Stadt Sassnitz E-Mails, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung als (vermeintliche) Absender auswiesen. In diesen E-Mails fanden sich zum Teil Inhalte aus der früheren Korrespondenz zwischen den betreffenden Personen und der Behörde einschließlich Namen, Funktion und E-Mail-Adressen der an der Kommunikation beteiligten Personen sowie Links, die auf Webseiten mit vermeintlich schadhaften Inhalten führten.

E-Mails ohne Wissen der Absender

„Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diese E-Mails unberechtigt über unsere Server – vermeintlich durch Schadsoftware – versendet“, heißt es. „Auf dem betroffenen Exchange-Server befand sich E-Mail-Kommunikation, die im Zuge der Tätigkeit der Stadtverwaltung mit Bürgern, Behörden und anderen Personen – dort überwiegend Namen sowie Kontaktdaten wie E-Mail-Adressen geführt wird, sowie E-Mail-Kommunikation der Behördenmitarbeiter.“ Bitter: Ob und in welchem Umfang im Rahmen des Vorfalls Daten aus den Systemen abgeflossen sein könnten, könne noch nicht abschließend beurteilt werden.

Keine Hinweise auf Abfluss der Daten

Bei dem Hackangriff handelt es sich allerdings vermutlich „nur“ um einen automatisierten Angriff, ohne dass natürliche Personen tatsächlich personenbezogene Daten auf den Systemen eingesehen haben bzw. einsehen konnten. Konkrete Anhaltspunkte für den Abfluss von (personenbezogenen) Daten liegen nicht vor. Dass andere als die in den unberechtigt versendeten Emails enthaltenen Angaben von dem Vorfall betroffen sind, hält die Stadt für unwahrscheinlich.

Und nun? Die Stadtverwaltung habe sofort einige Schritte eingedämmt um den Schaden einzudämmen. „Wir haben unmittelbar nach Kenntniserlangung den betroffenen Server vom Netz genommen und eine virenfreie Rücksicherung aufgesetzt. Passwörter wurden geändert. Unsere Mitarbeiter wurden erneut für die Gefahren von Cyber-Angriffen sensibilisiert“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt an Ihre Einwohner. „Wir haben zudem unmittelbar ein IT-Forensik-Unternehmen mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt. Gemeinsam wird der Vorfall aufgearbeitet, engmaschig beobachtet und weitere erforderliche Maßnahmen ergriffen. Parallel haben wir die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde in Mecklenburg-Vorpommern über den Vorgang unterrichtet.“

Keine verdächtigen Mails lesen und öffnen

Bis das Problem endgültig behoben ist, bittet Kursikowski um erhöhte Aufmerksamkeit bei verdächtigen E-Mails „– insbesondere solchen, die uns als (vermeintlichen) Absender ausweisen und in denen Sie zu ungewöhnlichen Handlungen aufgefordert werden“, so die Pressesprecherin. „Antworten Sie bitte nicht auf verdächtige E-Mails. Öffnen Sie bitte keine Anlagen und klicken in entsprechenden E-Mails nicht auf Links, die Ihnen verdächtig vorkommen.“ Man hoffe, das Problem innerhalb einiger Tage in den Griff zu bekommen. Die Verwaltung und die Schulen sind telefonisch nach wie vor erreichbar.

Erst im Oktober hatte es einen größeren Hackerangriff im Westen des Landes gegeben. Bei dem Cyberangriff waren Server der Schweriner IT- und Servicegesellschaft (SIS) und des Kommunalservice Mecklenburg (KSM) durch eine Software teilweise verschlüsselt worden, daraufhin wurden alle Systeme zur Sicherheit heruntergefahren. Dies legte den Großteil der Bürgerservices in der Landeshauptstadt und dem angrenzenden Landkreis Ludwigslust-Parchim lahm.

Von az