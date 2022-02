Sassnitz auf Rügen: Schloss Dwasieden weiter im Dornröschenschlaf

Sassnitz

In die Betonplatten, die den Weg hoch zum Schloss führen, wurden Löcher gebohrt und Baumsetzlinge gepflanzt. Die Natur sollte die Platten von unten aus sprengen. Eine Art biologischer Abriss einer Militärliegenschaft. Hat nicht geklappt. Der Plattenweg hält stand. An anderer Stelle hat sich die Natur ihr Reich zurückerobert. Im Marstall, der kurz nach der Wende saniert wurde, und dann niederbrannte, fehlt das Dach. Die Fassade mit dem Pferdekopf-Wappen ist noch das am besten erhaltene Stück der Anlage. Im Inneren des Marstalls wachsen Bäume. Meterhoch liegt Müll herum.

Neoklassizistisch: Von 1873 bis 1877 erbaut

Neben dem Pförtnerhäuschen unten hinter dem Ärztehaus in Sassnitz liegt ebenfalls Müll. Ein Zaun steht windschief im Weg. Spaziergänger können einfach dran vorbeigehen. Das Schloss, von 1873 bis 1877 im Auftrag des Berliner Bankiers und Unternehmers Adolph von Hansemann (1826-1903) erbaut, existiert nicht mehr. Seine Ruinen sind Magnet für Besucher. Auch die umstehenden Militärbauten aus dem Dritten Reich und aus Zeiten der NVA sind noch immer interessant.

Wappen des Pferdekopfs von Schloss Dwasieden am ehemaligen Marstall des neoklassizistischen Prunkbaus. Der Marstall wurde 1991 saniert, brannte kurz danach ab. Die Fassade ist relativ gut erhalten, das Dach eingestürzt. Im Inneren wachsen Bäume. Quelle: Stefan Sauer

Schloss Dwasieden – ein dekadenter Traum auf 84 Hektar Boden. Eine bauliche Legende auf Rügen für Repräsentationszwecke neoklassizistisch erdacht, diente die meiste Zeit als Militärbasis. Für die Nazis, für die NVA und kurz nach der Wende noch als Übergangsstation für die Bundesmarine. Das war 1990 bis 1991 – eine Zeit des Stillstands, Warten auf Godot. Seitdem ist nichts bis wenig passiert auf dem Areal. Pläne gab es jede Menge, und sie waren wie meist in der Goldgräberstimmung der Nachwendezeit groß bis bombastisch. Ein dänischer Investor wollte Dwasieden zu einem Kurheilbad mit Thermalquellen und 3000 Betten direkt an der Ostsee ausbauen. All die Träume – zerplatzt.

Anlagebetrug mit Schneeballsystem

Zuletzt sammelte die German Property Group (GGP) Millionen Euro von Anlegern aus aller Welt in einer Art Investment-Schneeballsystem, nachdem sie das Areal 2018 für 18 Millionen Euro unter dem Firmennamen „Dolphin Capital 120. Projekt GmbH & Co. KG“ gekauft hat. Ziel war es, auf der Basis eines Bebauungsplans aus dem Jahr 2004 eine Thermalheilstadt mit mehr als 1000 Betten in Sassnitz zu etablieren. Vergebens. Mal wieder! GGP-Geschäftsführer Charles Smethurst verschwand bei Nacht und Nebel, die Anleger waren ihre Millionen los. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen Untreue und Anlagebetrugs.

Aus dem insolventen GPG-Firmengeflecht mit etwa 50 Immobilien werden 22 Häuser und Grundstücke zum Kauf angeboten, um zumindest einen Teil der offenen Forderungen der Gläubiger bedienen zu können, teilt der Insolvenzverwalter in München mit. Das Bieterverfahren für das mit militärischen Altlasten belastete Gebiet ist abgeschlossen. Es gebe mehrere Bewerber heißt es aus München.

Dwasieden – was ist es heute? Ein ganz klassisch neoklassizistischer Lost Place. Auf dem Weg vom Pförtnerhäuschen zur Ruine können Spaziergänger zur Linken eine Holzbrücke im Wald liegen sehen. Die sollte nach der Wende am Königsstuhl installiert werden. Das Projekt scheiterte. Die Stadt Sassnitz ließ die Brücke in den Park von Dwasieden legen. Als Verbindung zur Stadt. Genutzt wurde sie kaum. Heute ist sie baufällig und gesperrt.

So sah es einmal aus: Schloss Dwasieden in Sassnitz auf Rügen von der Seeseite. Quelle: Harro Schack

Zur Rechten steht ein Feuerwehrhäuschen aus NVA-Zeiten – ebenfalls Ruine. Davor hängt in einer Birke eine zerrissene Plüschente. Auch die hat schon bessere Zeiten erlebt. Am Wochenende ist der Schlosspark – obwohl so halb, aber auch nicht so richtig gesperrt, Anziehungspunkt für Spaziergänger, Urlauber, historisch Interessierte, ganze Familien und bei Nacht Graffitisprayer.

Die Ruinen von Schloss Dwasieden sind ein beliebtes Ziel der Graffiti-Szene von der Insel Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Lenin lächelt hier von einer Mauer am zum Teil noch erhaltenen Pavillon. Was Sinn macht, schließlich setzte der Revolutionsführer in der Nacht zum 12. April 1917 von Sassnitz aus mit der Fähre nach Stockholm über, von wo er über Finnland weiterreiste nach Petrograd direkt in die Revolution. Später, 1948 waren es die Sowjets, die das Schloss sprengen ließen. Ironie und Atem der Geschichte – in Sassnitz immer aktuell. Weniger Sinn machen das Bildnis von Mao Zedong an einer anderen Mauer und das putzige Pandagesicht am Marstall. Dwasieden – ein Sprayerparadies.

„Das weiße Schloss am Meer – schade, alles verfallen.“

In die Reste der Sandsteinquader des Pavillons haben sich Generationen junger Leute und verliebter Pärchen verewigt. Gepinselt, gesprayt, in den Stein geritzt. Dort finden sich wahre Kunstwerke wie ein Frauenakt und eine ebenso nackige Nixe. Pit und Steffi haben sich hier ewige Liebe geschworen, ebenso wie Skadi & Lukas, Lisa & Enrico oder Heike & Karina. Ein H. Blumenthal aus Rathenow war dort gewesen, am 21.4.69, wie der Stein verrät. Ein K. Pisall aus Grimmen war in Dwasieden stationiert vom 2.5.72 bis zum 26.11.73. Sagt der Stein.

Das militärische Mehrzweckgebäude neben dem Schloss wurde 1987 zu NVA-Zeiten erbaut. Die Ruine ist ebenfalls mit Graffiti besprüht. Quelle: Stefan Sauer

Urlauber stromern über die Sandsteinquader, die im Park herumliegen. Das sei keine Folge der Sprengung, sondern Ergebnis von Vandalismus, erklärt Ralf Lindemann (54) aus Sassnitz, der das Buch „Das weiße Schloss am Meer“ (Tennemann media Schwerin) geschrieben hat und Führungen anbietet. Ihn fasziniert Dwasieden, seitdem er in der Wendezeit dort stationiert gewesen ist und nichts zu tun hatte. Gammelkompanie nannte man die damals ebenso auf Godot oder eine sinnerfüllte Zukunft wartenden Soldaten der Zwischenzeit. Lindemann stromerte lieber über das Objekt und begann zu recherchieren. Jetzt ist er der Experte zu Dwasieden auf Rügen. Sein Herz hängt dran, und es leidet im Angesicht dieses traurigen Schicksals. Dwasieden liegt eigentlich seit fast einem Jahrhundert im Dornröschenschlaf.

Der 84 Hektar große Schlosspark Dwasieden mit den Ruinen des Schlosses liegt in Sassnitz auf Rügen mit Blick auf die Ostsee Quelle: Benjamin Barz

Ein Pärchen aus Potsdam wandert herum. Die Frau hatte sich das Lindemann-Buch im Internet besorgt und wollte hierher. „Das weiße Schloss am Meer – schade“, sagt sie. „Alles verfallen.“ Sassnitz könne wohl auch mal einen Hasso Plattner gebrauchen. Aber der SAP-Gründer, Selfmade-Milliardär und Kulturwohltäter hat sich eher für Potsdam entschieden, um seine Millionen anzulegen.

Auf dem Rückweg vom Pavillon weist Lindemann auf den alten Kohleschuppen. So wie das Heizhaus oder das Mehrzweckgebäude 1987 erbaut. Jetzt eine windschiefe Ruine. „Lasst uns mal außen rumgehen“, heißt es. Zu gefährlich unter dem klapprigen Dach hindurch bei dem Wind an der Ostsee gerade. Der Umweg am Marstall entlang ist sicherer. Dwasieden ist Umwege gewöhnt. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Der Dornröschenschlaf geht weiter. Ein ganz normales Schicksal halt in Sassnitz am nordöstlichen Zipfel Rügens.

Von Michael Meyer