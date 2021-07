Rostock

Wachwechsel bei der Fährreederei Scandlines: Carsten Nørland wird Nachfolger von CEO Søren Poulsgaard Jensen. OZ sprach mit dem neuen Chef und der Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen.

Carsten Nørland: Privat bin ich schon öfter mit Scandlines gefahren und habe auch mehrmals im Border Shop eingekauft.

Sie haben zuletzt bei der Brauerei Royal Unibrew, bei Copenhagen Airports und beim Lebensmittelhersteller Mars gearbeitet – inwieweit qualifiziert Sie das für den Posten des CEO bei Scandlines?

Carsten Nørland: Durch meine Tätigkeiten verfüge ich über Erfahrungen sowohl im Transportsektor als auch aus dem Retail-Bereich (Verkauf, die Red.). Mein kaufmännischer Hintergrund von der Brauerei Royal Unibrew und meine Erfahrungen aus Vertrieb und Marketing der Kopenhagener Flughäfen sollen dazu dienen, die guten Ergebnisse fortzusetzen und ein noch stärkeres Geschäft aufzubauen.

Welche sind Ihre wichtigsten Aufgaben in den kommenden Monaten?

Carsten Nørland: Urlaub zu machen und meine Aufgaben als Senior Vice President International bei Royal Unibrew ordnungsgemäß abzuschließen. Das Scandlines-Führungsteam hat kommerzielle und strategische Pläne für die Entwicklung des Unternehmens und der grünen Agenda; wir werden uns an diese Pläne halten. Ich werde zum 1. September meine Stellung antreten und damit Verantwortung übernehmen. Die erste Zeit wird natürlich damit verbracht, zuzuhören und sowohl die Kollegen als auch das Geschäft kennenzulernen.

Wird es langfristig Änderungen im Kurs von Scandlines geben?

Carsten Nørland: Wir werden den eingeschlagenen Kurs beibehalten. Ich freue mich darauf, von guten Kollegen im gesamten Unternehmen zu lernen.

Sind neue Routen oder neue Schiffe geplant? Oder sollen Routen verkauft werden?

Carsten Nørland: Mehr kann ich jetzt leider dazu nicht sagen.

Wie wird sich das Unternehmen auf die Konkurrenz durch die feste Fehmarnbelt-Querung vorbereiten?

Carsten Nørland: Wir werden auch nach der Eröffnung der festen Fehmarnbelt-Querung weiterfahren – sowohl auf der Route Rostock-Gedser als auch auf der Route Puttgarden-Rødby. Wir werden wettbewerbsfähig sein und eine zuverlässige, grüne und wirtschaftlich attraktive Alternative zum Tunnel bieten. Wir werden weiter auf gleichwertigen Wettbewerbsbedingungen bestehen. Herr Poulsgaard Jensen spielte eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, auf unlauteren Wettbewerb hinzuweisen – diese Arbeit werden wir fortführen.

Der Fährhafen Puttgarden könnte, wenn der Tunnel nach aktuellen Plänen gebaut wird, künftig schlechter zu erreichen sein. Wie ist der aktuelle Stand?

Anette Ustrup Svendsen: Trotz Einsprüchen seit 2012 arbeitet die staatliche Gesellschaft Femern A/S weiter mit einem Bauplan, der die Zufahrtswege zum Hafen in Puttgarden erheblich verschlechtert. Es ist gesetzwidrig, staatliche Beihilfen dafür zu verwenden, den Marktzugang eines Konkurrenten herabzustufen. Auf dänischer Seite konnte dank politischer Interventionen eine gute Lösung gefunden werden. Scandlines fordert immer noch eine gleichberechtigte straßenseitige Anbindung des Fährhafens in Puttgarden.

Welchen Einfluss wird die feste Beltquerung auf die Route Rostock-Gedser haben?

Carsten Nørland: Die feste Fehmarnbelt-Querung wird frühestens 2029, wahrscheinlicher erst Mitte der 2030er Jahre eröffnen. Scandlines hat noch viele Jahre, sich auf eine Situation des verschärften Wettbewerbs vorzubereiten.

Wie wichtig ist die Linie Rostock-Gedser für Scandlines?

Carsten Nørland: In den letzten zehn Jahren hat Scandlines mehr als 320 Millionen Euro in neue Fähren und in den Ausbau der Häfen in Rostock und Gedser investiert. Damit betont Scandlines die wachsende Bedeutung des Ostkorridors für Touristik und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Osteuropa und Skandinavien.

Carsten Nørland wird neuer Chef bei Scandlines Carsten Nørland (52) wird neuer Chef der Fährreederei Scandlines. Der Diplom-Betriebswirt arbeitete zuvor bei der Brauerei Royal Unibrew und war bei Copenhagen Airports, dem Farbenhersteller Flügger und beim Nahrungsmittelkonzern Masterfoods/MARS Inc. für internationale Aktivitäten verantwortlich. Nørland tritt seine Stellung zum 1. September an. Bis dahin führt CEO Søren Poulsgaard Jensen seine Arbeit für Scandlines fort. Jensen habe „hervorragende Arbeit geleistet“ und Scandlines „stark für die Zukunft positioniert“, so Vagn Sørensen, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Scandlines.

Wie ist die derzeitige Geschäftslage bei Passagieren und Fracht generell?

Anette Ustrup Svendsen: Covid-19 hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Verkehrszahlen und damit auf das wirtschaftliche Ergebnis. Das Coronavirus beeinträchtigt weiterhin das Geschäft, insbesondere, was Pkw angeht – der Freizeitverkehr ist direkt von etwaigen touristischen Reisebeschränkungen betroffen. Die Zahl der Pkw steigt jedoch wieder in dem Maße, in dem die Einschränkungen aufgehoben werden. Und wir beobachten eine sehr positive Entwicklung der Frachtverkehre.

Und wie läuft es auf der Route Rostock-Gedser?

Anette Ustrup Svendsen: Scandlines ist während der Pandemie planmäßig auf der Route Rostock-Gedser weitergefahren – und übrigens auch auf der Route Puttgarden-Rødby. Aufgrund der Reisebeschränkungen ist die Zahl der Pkw, verglichen mit 2019, zurückgegangen; die Route ist jedoch weniger hart betroffen als Puttgarden-Rødby. Und auch das Frachtgeschäft entwickelt sich sehr positiv.

