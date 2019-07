Fälle von Wolfsrissen in Mecklenburg-Vorpommern (eine Auswahl)

4. Juni 2019: Auf einer Weide in der Nähe von Neuhaus bei Ribnitz-Damgarten wird ein totes Kalb entdeckt. Die Spuren deuten auf einen Wolfsangriff hin. In den Wochen zuvor hatte es in der Gegend immer wieder Wolfssichtungen gegeben.

28. April 2019: Auf einer Weide bei Grabow ( Ludwigslust-Parchim) hat ein Viehhalter mehrere seiner insgesamt 160 Schafe und Lämmer tot aufgefunden. Sie wurden von einem Wolf gerissen und ausgeweidet.

6. April 2019: Ein Wolf greift eine Schafherde im Biosphärenreservat Schaalsee ( Nordwestmecklenburg) an. Der Gutachter findet insgesamt zehn tote und fünf verletzte Tiere auf der Weide.

7./8. Februar 2019: Bei einem privaten Schafhalter nahe Pasewalk tötet ein Wolf alle acht Tiere. Im Damwildgehege bei Mönkebude mit 70 Tieren werden fünf Damhirsche gerissen und zwei Tiere verletzt. Bei einem weiteren Schafhalter bei Ueckermünde werden zwei von 70 Schafen getötet und eins verletzt.

3. August 2018: Ein Halter findet auf seiner Weide in Blankenhagen bei Rostock 15 tote Tiere gefunden. Zudem wurden zehn Tiere verletzt, einige so schwer, dass sie getötet werden mussten.

2. Oktober 2017: Seit diesem Tag ist ein Wolf neunmal in das Gelände einer eingezäunten Solaranlage in Ramin (Vorpommern-Greifswald) eingedrungen und hat dort Schafe gerissen. Ein Gutachter bestätigt 15 Risse. Der Schäfer selbst gibt 35 getötete Tiere an.