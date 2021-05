Landwirt und Schäfermeister Ingo Stoll aus Langsdorf (Vorpommern-Rügen) hat am Dienstag mehrere tote Schafe aus Protest in der Stralsunder Fußgängerzone abgeladen hat. Bereut er die Aktion? Nein, sagt Stoll. Dabei hätten noch viele versucht, ihm die Aktion auszureden. Welche Reaktionen er erhielt, was er fordert und welche Konsequenzen ihm jetzt drohen.