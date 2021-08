Kiel

Mit dem legendären Bernsteinzimmer ist es fast wie mit dem Ungeheuer von Loch Ness: Immer wieder gibt es Hoffnung, es zu entdecken. Die aktuelleren Schlagzeilen macht das Bernsteinzimmer: Polnische Wracktaucher vermuten den Schatz an Bord der „Karlsruhe“. Der deutsche Frachter sollte im Rahmen der „Operation Hannibal“ Flüchtlinge aus den damaligen deutschen Ostgebieten vor der anrückenden Sowjetarmee in Sicherheit bringen. Eine polnische Tauchergruppe sieht gute Chancen, dass das Bernsteinzimmer – oder Teile davon – an Bord sein könnten.

Weitere Tauchgänge sollen Klarheit bringen. Das alarmiert den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Denn an Bord befanden sich fast 1100 Menschen. Nur 150 haben die Versenkung des Schiffs durch sowjetische Fliegerbomben überlebt. Die Ostsee ist eben nicht nur Transportweg, Lebensraum und Ort der Erholung, sondern auch eine riesige Grabstätte für Zehntausende Menschen. Dessen ungeachtet werden Wrack-Tauchtouren zu einem Geschäftsmodell – ein kommerzielles Freizeitvergnügen, das auf die Würde der Toten keinerlei Rücksicht nimmt.

Firmen in vielen Ländern bieten Touren an

Einer, der das ändern will, ist Christian Lübcke (39): „Es ist unerträglich, was da unter Wasser passiert“, sagt der Landesgeschäftsführer des Volksbundes in Hamburg. „Wir gingen wirklich lange von der Annahme aus, dass unsere größte Sorge den Grabstätten an Land gelten muss und dass die Gräber unter Wasser sicher sind. Aber das war ein Irrtum.“ Natürlich gebe es auch an Land Plünderungen: „Doch die sind nicht das organisierte Freizeitvergnügen, wie wir es jetzt in der Ostsee erleben.“ Angeboten werden solche Touren von dänischen, deutschen, schwedischen und polnischen Firmen.

Lübcke will niemanden unter Generalverdacht stellen. Viele Taucherinnen und Taucher wüssten oft gar nicht, dass sie sich auf einem Friedhof befänden: „Aber es gibt auch die, die Trophäen sammeln, zwischen Gebeinen und Kinderwagen Kisten aufreißen und sich um die Totenruhe nicht scheren.“ Das Netz ist voll mit Bildern entsprechender Prahlereien.

Eine Tagung soll die Zahl der Toten in der Ostsee ermitteln

Niemand weiß, von wie vielen Menschen die Überreste am Grund der Ostsee liegen. Um einen Überblick zu bekommen, planen Lübcke und sein Team im kommenden Jahr eine Tagung aller hauptsächlich betroffenen Anrainerstaaten mit den entscheidenden Behörden, mit Marinehistorikern und der Politik.

Gerade zum Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es eine gewaltige Grauzone, weil die Deutschen im Unternehmen „Hannibal“ alles, was irgendwie seetüchtig war, bis zum letzten Quadratmeter mit Flüchtlingen gefüllt hatten. Da wurde niemand erfasst. Allein die drei größten Schiffe, die „Gustloff“, die „Goya“ und die „Steuben“ sind mit jeweils mehreren Tausend Menschen untergegangen. Wenn man die vielen kleinen Schiffe und Boote, aber auch U-Boote und Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg dazurechnet, ist man schnell bei mehreren Zehntausend Toten.

Natürlich gab es früher schon illegale Bergungen und vermeintliche Schatzsuchen unter Wasser: „Aber dass man das jetzt zu einem kommerziellen Freizeitvergnügen macht, das ist relativ neu“, sagt Historiker Lübcke: „Da kann man nur froh sein, dass das durch Corona in den vergangenen zwei Jahren gebremst wurde.“ Doch nach der Pandemie droht das makabre Phänomen auszuufern.

Deutsche Wracks gehören dem deutschen Staat

Nach der Genfer Konvention sind die deutschen Schiffe auch deutsches Eigentum – egal in welchen Hoheitsgebieten sie sich befinden. Da kann also nicht jeder kommen und gehen, wie er will, sondern müsste nach Erlaubnis fragen. Doch viel mehr, sagt Lübcke, gelte das für Wracks mit Hunderten oder sogar Tausenden Toten: „Da hat niemand etwas verloren. Auch im Umfeld nicht.“

Denn viele Schiffe sind ja nicht mit Mann und Maus untergegangen, sondern oftmals explodiert und aufgerissen. „Es gibt zum Teil riesige Wrackfelder“, sagt Lübcke. Immer wieder würden auch an der schleswig-holsteinischen und mecklenburgischen Küste Knochen angespült: „Viele Gebeine sind erstaunlich gut erhalten.“ Gleiches gilt für Schuhe, Brillen oder Gürtelschnallen: „Man kann oft genau sehen, wo sich die Toten befunden haben.“

Lübcke weiß, dass sich illegale Tauchtouren niemals werden verhindern lassen: „Wir können die Wracks ja nicht permanent schützen.“ Er baut auf gesunden Menschenverstand: „An Land fängt man ja auch nicht an, in Gräbern zu suchen oder darauf herumzuspazieren.“ Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einer Tauchaktion müsse sich informieren, ob es sich bei dem Ziel einer Tauchaktion um eine Seekriegsgrabstätte handelt oder nicht. Aufklärung sei da enorm wichtig. Dazu will der Volksbund auf der Tagung im September 2022 auch die großen Tauchverbände ins Boot holen.

Lübcke hofft aber auch auf Zivilcourage und berichtet von einem Fall vor Helgoland, wo ein Unterwasserarchäologe eine Gruppe niederländischer Wracktaucher anzeigte, die dort drei kleine Kreuzer aus dem Ersten Weltkrieg mit der Brechstange und anderem Gerät geplündert hatten.

Tauchen zwischen Knochen, Schuhen und Kinderwagen

Zu den maßgeblichen Akteuren auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer gehört der polnische Taucher und Fotograf Tomasz Stachura und seine Tauchgruppe „Baltictech“. Für Lübcke ist klar: „Wenn man sich die Tauchprojekte auf der Internetseite von Baltictech anschaut, sieht man schnell: Da sind einige Seekriegsgrabstätten dabei.“

Das Bernsteinzimmer: Untergegangen mit der „Karlsruhe“? Das Bernsteinzimmer war fast 200 Jahre lang eines der Schmuckstücke der Zarenresidenz von Zarskoje Selo bei Sankt Petersburg. Im Zweiten Weltkrieg wurde es von den Deutschen geraubt und nach Königsberg im damaligen Ostpreußen gebracht. Seit 1945 ist es verschollen. Eine der vielen Hypothesen besagt, dass es Königsberg auf dem Seeweg verlassen hat und während des Abtransports versenkt wurde. Dieser Spur gehen Mitglieder der Tauchgruppe Baltictech aus Danzig nach. Sie haben im September 2020 ein Wrack entdeckt, bei dem es sich um den versenkten deutschen Frachter „Karlsruhe“ handelt. Es liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Ustka (ehemals Stolpmünde) entfernt, in einer Tiefe von 88 Metern. Die Karlsruhe sollte im Rahmen der „Operation Hannibal“ Flüchtlinge aus den damaligen deutschen Ostgebieten vor der anrückenden Sowjetarmee in Sicherheit bringen. An Bord des 1905 gebauten Frachters befanden sich fast 1100 Menschen. Nur 150 haben die Versenkung des Schiffes durch sowjetische Fliegerbomben überlebt. Für die Vermutung, dass sich das Bernsteinzimmer an Bord befunden hat, sprechen lediglich Indizien. Das Schiff war in Pillau (heute Baltijsk) gestartet, dem Vorhafen von Königsberg (heute Kaliningrad). Die damals deutsche Stadt ist der letzte bekannte Standort des Bernsteinzimmers. Der Frachter hatte eine für seine Größe schwere Fracht von rund 360 Tonnen geladen. Außerdem fuhr er unter Begleitung einer starken Eskorte, was auf wertvolle Fracht hindeuten könnte.

Auch in der „Karlsruhe“ hätten die Taucher nichts zu suchen: „Da sind damals mehr als 900 Menschen gestorben, vor allem Frauen und Kinder.“ Stachura und seine Leute hätten keine Hemmungen: „Das, was sie an Straftaten begehen, posten sie auch öffentlich im Netz.“

Stachura ist Mitbegründer einer Konferenz zur Förderung des Wracktauchens in der Ostsee. Auf Mails oder Messenger-Anfragen von KN-online reagierte er bislang nicht. Laut „Spiegel“ hat Stachura 2015 „Radio Gdansk“ davon berichtet, zwischen Knochen, Kleiderresten, Schuhen und Kinderwagen zu tauchen. Im Laderaum der „Goya“ etwa habe es so ausgesehen, „als hätte dieses Schiff Knochen transportiert“.

