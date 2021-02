Schauspiel-Legende aus der DDR: Herbert Köfer wird 100 Jahre alt

Berlin/Rostock

Am 30. September 2020 war Herbert Köfer ins Trihotel nach Rostock gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler bereits 99 Jahre alt. Köfer hatte sein aktuelles Buch nach Rostock mitgebracht: „99 und kein bisschen leise“ enthält viele Anekdoten aus einem ereignisreichen Leben.

„Damals war Herbert Köfer zum zweiten Mal bei uns“, so Trihotel-Chef Benjamin Weiß. Wegen der damaligen Corona-Regeln und der Publikumsbeschränkungen musste Weiß die Lesung in zwei Veranstaltungen aufteilen. Er fragte bei Herbert Köfer an, ob er auch zwei Termine an einem Abend wahrnehmen würde. Köfer, ganz Bühnenprofi, sagte sofort zu.

„Beeindruckt von Aura und Präsenz“

„Ich war beeindruckt von seiner Aura und seiner Präsenz“, so Benjamin Weiß in Erinnerung an diese Vorstellung. „Er macht einfach immer weiter“, staunt Weiß über die Selbstmotivation des Schauspielers. Auch nach den beiden Lesungen war bei Köfer immer noch Energie da. „Danach haben wir gemeinsam noch Bayern gegen Dortmund geschaut“, erinnert sich Benjamin Weiß.

Seine Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern sei nach wie vor innig, hatte Köfer immer betont, eine Reihe von Besuchen belegt diese Verbundenheit. So war auf dem Landespresseball im November 2019 in der Rostocker Stadthalle Herbert Köfer zu Gast, der damals 98-Jährige war damals mit Ehefrau Heike gekommen.

Ältester aktiver Schauspieler der Welt

Am 17. Februar wird Herbert Köfer 100 Jahre alt. Köfer kann damit für sich in Anspruch nehmen, der älteste aktive Schauspieler der Welt zu sein. Er wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit und ist heute immer noch einer der beliebtesten Entertainer Ostdeutschlands.

Herbert Köfer wurde 1921 in Berlin geboren, dort wurde er an der Schauspielschule des Deutschen Theaters ausgebildet. Im Krieg war Herbert Köfer zunächst an der Ostfront und kam nach einer Verwundung in ein Lazarett nach Düsseldorf. Danach geriet er in die amerikanische Kriegsgefangenschaft, wo er Theater spielte.

Karriere begann nach dem Krieg

Nach dem Krieg begann Köfer seine Karriere als Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator. Als das DDR-Fernsehen startete, war er dabei, am 21. Dezember 1952 war Herbert Köfer ­der erste Sprecher der „Aktuellen Kamera“. Einen großen Leinwanderfolg hatte Herbert Köfer im DEFA-Film „Nackt unter Wölfen“, es folgten zahlreiche Rollen. In vielen Filmen, wie „Kleiner Mann, was nun?“ oder „Wolf unter Wölfen“, zeigte Köfer seine Wandlungsfähigkeit.

Aber besonders das leichtere Fach machte ihn populär. Köfer spielte oft sympathische ältere Herren, denen nicht Menschliches fremd ist. Herbert Köfer wirkte in unzähligen Schwänken, Lustspielen und Unterhaltungsshows des DDR-Fernsehens mit, spielte in populären Serien, wie „Rentner haben niemals Zeit“, „Familie Neumann“ oder „Geschichten übern Gartenzaun“. Vielleicht war er als Schauspieler auch manchmal unterfordert.

Ihm gelangen auch gebrochene Figuren, so wie 1985 in der „Polizeiruf“-Episode „Ein Schritt zu weit“. Auch nach der Wende schaffte es Köfer, an seine Erfolge anknüpfen. Manchmal waren es auch kleinere Rollen, wie in der TV-Serie „In aller Freundschaft“ oder der ZDF-Serie „Unser Charly“. Zuletzt sah man Herbert Köfer im Film „Polizeihauptmeister Krause – Krauses Zukunft“, den die ARD am 5. Februar ausstrahlte.

Gesundheit hat glücklicherweise immer mitgespielt

Die Gesundheit hat glücklicherweise immer mitgespielt. So gelang es Herbert Köfer, seit über einem Dreivierteljahrhundert vor der Kamera zu stehen. Trotz der beeindruckenden Nachwende-Karriere ist Köfer in der öffentlichen Wahrnehmung eher ein Ost-Schauspieler geblieben. So findet die Würdigung vor allem im MDR-Fernsehen statt (siehe Kasten). Dass Herbert Köfers 100. Geburtstag auch außerhalb der Vorstellungskraft liegen kann, zeigt die aktuelle Programmzeitschrift „TV-Spielfilm“.

Dort heißt es in der Filmankündigung zu „König Karl“ für den 18. Februar: „Gestern wäre der beliebte Volksschauspieler Herbert Köfer 100 Jahre alt geworden.“ Irrtum, er tut es wirklich! Benjamin Weiß ärgert sich über solche Ignoranz. „Wer Harald Juhnke kennt, sollte auch Herbert Köfer kennen“, urteilt Weiß. Und Köfer hat ihm versprochen, nach seinem 100. Geburtstag wieder nach Rostock zu kommen.

Von Thorsten Czarkowski