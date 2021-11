Schauspielerin Eleonore Weisgerber: So hat sie Usedom für sich entdeckt

Bansin

Eine elegante Schwiegermutter, die einen Bauernhof durcheinander wirbelt – genau dieses Szenario ist am 19. November zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen. In einer Hauptrolle des Freitagabend-Films „Zimmer mit Stall: Schwiegermutter im Anflug“ spielt Eleonore Weisgerber. Die OZ traf sich mit der Schauspielerin, um mehr über sie und ihre neue Heimat Usedom zu erfahren

Was würden Sie auf Usedom einem Besucher unbedingt zeigen?

Den unterschiedlichen Charakter der Kaiserbäder mit der wunderschönen Bäderarchitektur. Auch das Hinterland ist reizvoll. Die Landschaft dort erinnert mich an Bilder in einem Märchenbuch. Und ein Muss auf Usedom ist der Sonnenuntergang am Achterwasser.

Und was würden Sie nicht zeigen?

Die beiden Hochhäuser auf der Heringsdorfer Promenade am Kurplatz. Allerdings gehören sie auch zur Geschichte des Ortes.

In Ihrem Job pendeln Sie sicher viel zwischen Usedom und den großen Metropolen. Welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie auf der staugeplagten Insel?

Ich habe zwar einen Pkw-Führerschein, fahre aber am liebsten mit der Bahn. In der Corona-Zeit bin ich mehr mit dem Auto gefahren. Ich wollte mich nicht in den Zug setzen, als ich noch nicht geimpft war. Demnächst werde ich das erste Mal den UBB-Bus nutzen, weil ich zur Zeit mit der Bahn so oft umsteigen muss.

In welcher Rolle sind Sie demnächst zu erleben?

Bereits am Freitag im Ersten. In „Zimmer mit Stall – Schwiegermutter im Anflug“ spiele ich die Schwiegermutter. Da erscheint eine elegante Pariserin auf dem Bauernhof und bringt dort den Ablauf gehörig durcheinander. Diese Figur hat mir viel Spaß gemacht. Ich liebe ambivalente Figuren. Wenn ich ein Rollenangebot bekomme für eine Figur, die etwas eindimensional ist, versuche ich, entgegengesetzte Eigenschaften in ihr zu entdecken.

Apropos Paris. War das nicht mal Ihre Heimat?

Ja, ich habe dort drei Jahre mit den Kindern gelebt. Ich bin richtig ausgewandert. Ich wollte die Chance wahrnehmen, als ich ein Angebot von einem Produzenten bekam, einige Filme in Paris zu drehen. Es macht mir große Freude, in anderen Sprachen zu arbeiten. Ich habe auf Englisch gedreht in England und in den USA, in Frankreich auf Französisch. Das ist eine große Bereicherung. Und Frankreich war mein Lebenstraum.

Nun sind Sie auf Usedom. Wie lebt es sich denn hier?

Sehr gut. Ich habe zwei Kinder, vier Enkelkinder und einen großen Freundeskreis. In unserer schnelllebigen Zeit wird es immer schwieriger, Zeit und Gelegenheit für ausführliche Gespräche zu finden. Ich dachte, es wäre schön, einen Ort zu haben, an dem man zur Ruhe kommen kann, und der den Raum dafür bietet. Das hat glücklicherweise sehr gut funktioniert. Hier kommen Menschen zusammen, die Freude am gegenseitigen Austausch haben.

Wie haben Sie diesen Ort in Bansin gefunden?

Ich kannte Bansin schon länger. Mit Freunden habe ich hier mal Urlaub verbracht. Dann habe ich hier mit den Kindern Windsurfferien gemacht. Zum Surfen sind wir nach Ückeritz gefahren. Usedom kannte ich auch von Dreharbeiten. Damals habe ich im ,Hotel zur Post’ in Bansin übernachtet. Ich liebe die Architektur vergangener Zeiten und hatte das Glück, dass hier ein denkmalgeschütztes Haus auf einen Käufer wartete. Es war renovierungsbedürftig, und heute sieht es wieder so aus wie es wohl mal aussah. 2014 habe ich es gefunden, und seit 2016 ist es mein Familien- und Freunde-Haus.

Und Ihr Lieblingsplatz in Bansin?

Das ist die Steilküste nahe dem Forsthaus Langenberg. Dort oben einfach nur auf einer Decke sitzen und aufs Meer schauen. Phantastisch.

Ihre erste Rolle war 1968 in dem Film „Bel Ami“. Jetzt sind Sie am Freitag wieder zu Primetime auf dem Bildschirm. Dazwischen liegen 53 Jahre. Wie haben sich Rollen und Charakter verändert?

Am Anfang meiner Karriere war mein Problem, dass ich als „schön“ eingestuft wurde und deshalb keine Charakterrollen angeboten bekam. Man schien in Deutschland der Meinung zu sein, schöne Menschen hätten keine Probleme. Dann habe ich versucht, diese Figuren ein bisschen „gegen den Strich“ zu spielen, ihnen einen doppelten Boden zu geben. Schritt für Schritt wurden die Rollen dann vielfältiger. Ich habe eine Geisteskranke gespielt, eine Bäuerin, eine durchgeknallte sexbesessene Mutter und einiges mehr. Leider werden für ältere Frauen selten spannende Rollen geschrieben. Dabei können ältere Frauen doch auch spannend sein, oder?

Sie gehören zu den wandlungsfähigsten Schauspielerinnen des Landes. Gibt es noch eine Traumrolle?

Es gibt keine bestimmte Rolle. Ich freue mich, wenn ich weiterhin unterschiedliche Rollen angeboten bekomme. Ich wünsche mir mal eine Figur, die lebenslustig, temperamentvoll und gut gelaunt ist.

Vor 14 Jahren gründeten Sie die Stiftung „inBalance“ zur Aufklärung über bipolare Störungen. Was war ihre Motivation?

In meinem Umfeld waren einige Menschen von dieser Krankheit betroffen. Ich möchte die Öffentlichkeit darüber aufklären, dass das eine Störung ist, die man behandeln kann. Mit der Stiftung will ich Projekte unterstützen, die informieren und die Symptome bekannt machen, an denen man eine bipolare Störung erkennen kann.

Von Henrik Nitzsche