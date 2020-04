Güstrow

Die Zugmaschinen stehen in der Halle, das Riesenrad ist abgebaut und die Buden eingelagert: Eigentlich wäre die Schaustellerfamilie Geisler aus Benthwisch nach der Winterpause nun wieder in ganz Deutschland unterwegs. Doch die Frühlingsfeste und Ostermärkte sind abgesagt und die Familie bangt um ihre Existenz. „Unsere Großeltern haben immer alles in diesen Betrieb gesteckt – und das soll jetzt in einem Sommer alles vor die Hunde gehen?“, fragt Kathrin Geisler traurig. „Wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen unverschuldet leiden, könnte ich heulen.“

Die Schaustellerbranche wurde von der Coronakrise hart getroffen. „Unsere Winterpause war gerade vorbei, wir wollten wieder losfahren“, sagt Kathrin Geisler. „Als ich realisiert habe, welche Ausmaße das annimmt, war das ein Albtraum.“

Liefer- und Abholservice beginnt Sonnabend

Zusammen mit ihrem Mann Alfred und ihrer Tochter Franziska öffnet die 47-Jährige nun am Sonnabend zwei der Imbissbuden sowie einen Stand mit Süßigkeiten. Das Gelände der Familie am alten Türenwerk in Güstrow befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes. „Sobald der öffnet, haben wir auch auf“, sagt Alfred Geisler. „Die Kunden können sich das Essen an der Ausgabe abholen.“ Steaks, Frikadellen, Bratwurst, Burger, aber auch Gemüse stehen auf der Speisekarte. „Wir haben gehört, dass viele Kantinen geschlossen haben. Wir wollen den Betrieben in Güstrow Mittagessen anbieten und liefern auch“, sagt Kathrin Geisler.

An der Ausgabe wurde Spukschutz befestigt, außerdem weisen Warnschilder auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin. Die 47-Jährige hofft, den Kunden in der angespannten Situation eine Abwechslung zu bieten. Außerdem möchte sie auch ihre Lieferanten unterstützen. Alfred Geisler würde gern auch sein Riesenrad „Hanserad“ wieder aufbauen. Das müsse aber noch geprüft werden. „Wir haben 24 Gondeln. Man könnte nur zwei Personen pro Gondel zulassen. Eigentlich haben wir Platz für 144 Fahrgäste.“

Wütend auf die Regierung

Das Ehepaar ist dankbar über die Unterstützung der Stadt. Kritik äußern sie jedoch an der Bundesregierung. „Ich bin nicht traurig, wenn Jens Spahn sich hinstellt und sagt, es gibt keine Volksfeste mehr – ich bin wütend“, sagt der Benthwischer. „Wir sehen die Maßnahmen ein und stehen voll dahinter – die Gesundheit geht vor. Wenn Feste nicht möglich sind, verstehen wir das. Aber wir verstehen nicht, dass die Regierung uns hängen lässt.“ Aussagen von Markus Söder, Volksfeste seien verzichtbar, verletzen den Familienvater. „Die Menschen, die davon leben, sind nicht verzichtbar. Wenn solche Einschränkungen beschlossen werden, muss es auch einen Plan für die Schausteller geben. Einen Rettungsschirm“, sagt er. „Es kann nicht sein, dass ein Jahr alles zerstört, was sieben Generationen aufgebaut haben.“

Enkeltochter will Taschengeld geben

Die Soforthilfen der Regierung reichen nicht, um über die Runden zu kommen. „Letzte Woche hatte unser Fuhrpark Tüv. Dann müssen wir Versicherungen bezahlen, Steuern und Instandhaltungskosten“, nennt Kathrin Geisler Beispiele. Hinzu kommen die privaten Fixkosten, die von der Soforthilfe nicht abgedeckt sind.

Auch Tochter Franziska macht sich Sorgen. „Ich habe auch schon darüber nachgedacht, mir für diese Zeit, einen Nebenjob zu suchen. Aber auch das ist nicht so einfach – es sind ja gerade viele Unternehmen in Kurzarbeit“, sagt die gelernte Industriekauffrau. „Außerdem bin ich nicht nur Schaustellerin, um Geld zu verdienen. Der Beruf ist eine Berufung und wir wollen das schaffen.“ Franziska Geisler ist in der Schaustellerbranche hineingeboren – genauso wie ihre siebenjährige Tochter. „Auch sie macht sich schon Sorgen. Sie hat gesagt, dass sie noch 100 Euro Taschengeld hat und wir die haben können.“

Verkauf auf Wochenmarkt gescheitert

Einen ersten Versuch, die harte Zeit zu überbrücken, hat die 27-Jährige in der vergangenen Woche bereits auf dem Rostocker Wochenmarkt gestartet. An ihrem Stand hat sie Selbstständige gebrannte Lebkuchenherzen und Schokofrüchte verkauft. „Das hat sich nicht gelohnt“, sagt sie. „Es kommen nur wenige Besucher. Die Leute sind alle verunsichert.“

Verband fordert Rettungsschirm Der Schaustellerverband Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet die aktuelle Situation der Branche als „katastrophal“. Die rund 90 Mitgliederbetriebe haben zum Großteil seit Beginn der Winterpause am 22. Dezember keine Einnahmen mehr – und stoßen nun an ihre Grenzen. „Wenn da jetzt kein Rettungsschirm von der Regierung kommt, sehe ich für unsere 1200-jährige Tradition schwarz“, sagt Vorsitzender Lothar Welte. „Viele Kollegen, teilweise gestandene Männer, rufen bei mir an und kämpfen gegen die Tränen.“ Ausgefallene Veranstaltungen seien ein Schlag für alle Beteiligten. „Auch wenn unser Oberbürgermeister so schön sagt, dass wir die Hanse Sail 2021 nachholen – ich frage mich, mit wem er das machen will.“ Welte lobt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die das Soforthilfepaket schnell auf den Weg gebracht hat. Das sei aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele hätten diese Soforthilfe noch nicht erhalten.

Bereits mit 22 Jahren hat sich die Puppenspielerin selbstständig gemacht, betreibt unter anderem das Theaterzelt im Rostocker Stadthafen. Mitte März musste sie ein Gastspiel in Berlin abbrechen. Auch sie betont, Verständnis für die Maßnahmen zu haben, fordert aber ebenfalls mehr Unterstützung. „Die ausgefallenen Umsätze kann man ja nicht wieder nachholen. Die werden eher zurückgehen. Wenn ich irgendwann meine große Zeltanlage mit 500 Plätzen wieder aufbauen, dann aber vielleicht nur 200 Zuschauer zulassen darf, kann ich die Platzmiete auch nicht mehr bezahlen.“

Mehr Zeit für die Familie

Die junge Frau hofft, dass der Verkauf in Güstrow gut anläuft, um ihre privaten Fixkosten decken zu können. Einen kleinen Vorteil sieht sie an der jetzigen Situation. „Wir genießen es, auch mal Zeit für die Familie zu haben“, sagt die Schaustellerin. Mutter Kathrin nickt. „Wir hatten ein Leben lang noch nie einen Feiertag“, sagt sie. „Die Ostereier mussten wir immer Karfreitag verstecken, da wir Ostern viel zu tun hatten.“

Von Katharina Ahlers