Eheglück ist in Schwerin und Rostock im landesweiten Vergleich am wenigsten von Dauer. In den beiden größten Städten Mecklenburg-Vorpommerns sind die Scheidungsraten im Jahr 2019 am höchsten gewesen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. In Schwerin wurden demnach 24,9 Ehen je 10 000 Einwohner geschieden, in Rostock 20,7. Der landesweite Durchschnitt lag bei 17,6.

Die geringsten Scheidungsquoten wiesen 2019 die Landkreise Rostock mit 11,5 und Vorpommern-Greifswald mit 16,0 je 10 000 Einwohner auf. Im Mittelfeld lagen Nordwestmecklenburg mit 17,5 Scheidungen je 10 000 Einwohner sowie die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (17,6), Ludwigslust-Parchim (18,3) und Vorpommern-Rügen (18,8).

Im vergangenen Jahr wurden im Nordosten 2837 Ehen geschieden, so das Amt. Davon waren auch 2148 Kinder betroffen. In den meisten Fällen waren sich die Noch-Ehegatten demnach einig, dass es zusammen nicht mehr geht: In 2734 Verfahren beantragten entweder beide gemeinsam die Scheidung oder ein Ehepartner mit Zustimmung des anderen. Lediglich 42 Männer und 61 Frauen beantragten die Scheidung ohne Zustimmung des Partners. Fast die Hälfte aller Ehen – 1315 – scheiterte in den ersten zehn Jahren nach der Hochzeit.

