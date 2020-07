Scheuer will Sanktionen für Raser wieder lockern: Das sagen Experten in MV dazu

Rostock/Schwerin

Die seit Ende April geltende neue Straßenverkehrsordnung (StVO) soll erneut geändert werden. Zumindest, wenn es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) geht. Die von ihm unter anderem angestrebte Korrektur der neuen Regeln zur Ahndung von Tempoverstößen auf den Straßen sorgt für ein geteiltes Echo in Mecklenburg-Vorpommern.

So sieht sich der Automobilclub ADAC in seiner Kritik am neuen Bußgeldkatalog ausdrücklich bestärkt. Dagegen lehnt beispielsweise der Fahrlehrerverband des Landes eine Reform der Reform ab. Auch die Mehrheit der OZ-Leser, die während einer kleinen Straßenumfrage zu Wort kamen, sprach sich gegen eine Zurücknahme der geltenden Sanktionen aus.

Anzeige

„Verhältnismäßigkeit der Sanktionen wahren“

„Wichtig ist es jetzt, die Verhältnismäßigkeit von Sanktionen wiederherzustellen“, verdeutlicht ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Offensichtlich sei in der StVO-Novelle das sogenannte Zitiergebot des Grundgesetzes verletzt worden – ein Formfehler mit gravierenden Auswirkungen. Im Klartext: Die neuen Fahrverbote zum Beispiel bei Tempoverstößen von 21 bis 30 km/h innerorts und 26 bis 40 km/h außerorts sind laut Automobilclub „nicht wirksam“. Deshalb hätten die Bußgeldstellen zunächst bei allen Verfahren, in denen noch kein Bußgeldbescheid ergangen ist, die Rechtsfolgen des alten Bußgeldkatalogs anzuwenden.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Die seit Ende April geltende neue Straßenverkehrsordnung (StVO) soll erneut geändert werden. Zumindest, wenn es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht. Wir haben Menschen in Rostock gefragt, was sie davon halten.

In allen anderen Fällen wird zu Einsprüchen, Vollstreckungsaufschub und zum Gnadenverfahren geraten. Bei Letzterem soll der Betreffende die Herausgabe des Führerscheins beantragen. Und zwar dann, wenn sich das Dokument bereits zur Vollstreckung des Fahrverbotes in amtlichem Gewahrsam befindet.

„Wir sind keine ‚Raser-Schützer‘, aber es muss bei den Strafen differenziert werden“, erklärt der Sprecher des ADAC Hansa, Hans Pieper. Er betont, dass Raserei kein Kavaliersdelikt sei. Man müsse beispielsweise unterscheiden, ob der besagte Verstoß in einer Tempo-30-Zone oder auf der Autobahn erfolgt sei.

Polizeipräsidium Neubrandenburg : 3700 Tempoverstöße im Mai

Allein im Mai wurden rund 3700 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg festgestellt. Konkret registrierten die Beamten etwa 1800 Verstöße im Landkreis Vorpommern-Rügen, mehr als 840 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und etwa 1050 im Landkreis Vorpommern-Greifswald. In 1090 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem drohe hier 120 Fahrerinnen beziehungsweise Fahrern zusätzlich ein Fahrverbot, so Pressesprecherin Claudia Tupeit.

Leser-Umfrage: Sollten die verschärften Sanktionen für Raser im Straßenverkehr wieder gelockert werden?

Bundesverkehrsminister Scheuer macht derweil Druck auf die Bundesländer. In einem Schreiben an seine Länderkollegen fordert der CSU-Politiker, „an der Wiederherstellung eines systemkonformen Zustandes mitzuwirken“. Wer zum ersten Mal geblitzt wird, sollte aus seiner Sicht nur dann seine Fahrerlaubnis abgeben: Wenn sein Fahrverhalten „als objektiv besonders gefährlich“ angesehen werden muss. Gleiches gelte, wenn dieses auf „starker Gleichgültigkeit“ oder „subjektiv grobem Leichtsinn“ beruhe.

Fahrlehrer befürchtet „ Gummiparagraphen “

Scheuer fordert die Überarbeitung der StVO. Eine solche lehnt der Chef des Fahrlehrerverbandes MV, Helmut Bode, ab. „Die am 28. April in Kraft getretene neue Regelung macht Sinn. Und gerade die neuen Sanktionen betreffs der Geschwindigkeitsverstöße könnten Wirkung zeigen“, sagt Bode. Der erfahrene Fahrlehrer fordert eine eindeutige Regelung. Die von Scheuer beschriebenen Änderungen seien untauglich.

Helmut Bode, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes MV Quelle: Frank Söllner

„Das wird ein Gummiparagraf", fürchtet er. Bode bezeichnet zugleich die Beschilderung im Nordosten vielfach als eine „Katastrophe“. So würden teilweise Tempolimits an Stellen vorgenommen, an denen gar nicht mehr gearbeitet wird. Da aber in einigen Wochen hier erneut eine Baustelle geplant sei, bleibe das Schild einfach stehen, moniert der Verbandsvorsitzende.

Zu schnell unterwegs: Das sind die aktuellen Sanktionen Innerorts reichen21 km/h mehr als erlaubt, um – neben 80 Euro Strafe und einem Punkt – einen Monat Fahrverbot zu kassieren. Außerorts sind es 26 km/h. Anders als bisherkann schon beim ersten Mal der Führerschein für einen Monat weg sein. Bisher waren es 31 im Ort und 41 km/h außerhalb. Teurer wurde das zu schnelle Fahrenauch. Innerorts und außerorts verdoppelten sich die möglichen Bußgelder bis zur 20 km/h-Marke. Bis zehn km/h zu schnell drohen innerorts nun 30 Euro, bis 15 Stundenkilometer 50 Euro und bis 20 km/h immerhin 70 Euro. Außerhalb von Orten sind es nunmehr 20, 40 und 60 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne