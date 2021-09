Schiffe der Zukunft: Firmen und Forscher aus MV starten Millionenprojekt

Rostock

Liegt die Zukunft des Nahverkehrs in den Städten auf dem Wasser? Aber sicher, dachten sich um die Jahrtausendwende pfiffige Verkehrsplaner in London. Statt mit dem Auto im Stau zu versauern, können die Londoner seit ein paar Jahren auf die Themse ausweichen. Insgesamt 19, jeweils bis zu 28 Knoten schnelle Katamaranfähren verbinden ein mehr als 20 Kilometer langes Gebiet im Zentrum der britischen Metropole. Die „Thames Clipper“ legen alle 20 bis 30 Minuten ab und bieten Platz für 60 bis 220 Passagiere.

ÖPNV auf dem Wasser könnte auch deutschen Städten bei der Lösung ihrer Verkehrsprobleme helfen, meint Jan Sender. „Die meisten Städte entstanden ja an Flüssen.“ Der Abteilungsleiter am Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik koordiniert ein neues Bündnis auf Forschung und Wirtschaft, das marktreife Lösung für klimafreundliche Mobilität auf dem Wasser entwickelt will und vor wenigen Tagen offiziell gestartet ist.

Bündnis für saubere Schiffe Drei Jahre lang will ein Bündnis aus maritimen Mittelständlern Konzepte, Ideen und Konstruktionen für eine klimaneutrale Schifffahrt entwickeln. Die beteiligten Projektpartner sind: Tamsen Maritim, Neptun Ship Design, Noris Automation, Krebs Korrosionsschutz, IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau, ATI Küste (alle Rostock), Ostseestaal (Stralsund), tfc tools for composite, GTC Energy Solutions (beide Güstrow) APEX Energy (Teterow), Torqeedo (München), ar engineers (Hamburg). Forschungspartner sind die Universität Rostock und das Rostocker Fraunhofer Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP).

Zwölf Unternehmen, bis auf zwei alle aus MV, das Fraunhofer-Institut und die Uni Rostock bilden das Bündnis mit dem Namen „E2MUT“. Das Kürzel steht für „emissionsfreie Elektromobilität für maritime urbane Transporte“. Rund elf Millionen Euro Bundesmittel fließen in das Vorhaben. Die Unternehmen steuern zusätzliche Eigenmittel bei, der Gesamtetat beträgt 16 Millionen Euro.

Seefahrt vor dem Umbruch

Das Projekt soll den maritimen Mittelstand fördern. An Bord sind etwa die Rostocker Werft Tamsen Maritim, der Schiffsbatterien-Spezialist GTC Energy Solutions aus Güstrow sowie Ostseestaal aus Stralsund, Marktführer für Solar- und Elektrofähren. Aus eigener Kraft können die mittelständischen Betriebe solche große Forschungsvorhaben nicht stemmen. Bis zu 150 Ingenieure und Fachkräfte arbeiten bei den beteiligten Partnern an den Projekten mit, erklärt Sender.

Als Ergebnis des auf drei Jahre Laufzeit angelegten Projektes soll ein Technologiebaukasten entstehen, aus dem sich Reedereien und andere Unternehmen später bedienen können, erklärt Tamsen-Geschäftsführer Frank Schmoll. Die gesamte Seefahrt steht vor einem technologischen Umbruch. Im Kampf gegen die Klimakrise werden alternative Antriebsarten und CO2-neutrale Kraftstoffe zunehmend Schweröl und Diesel ersetzen.

Die eine Lösung für alle Arten von Schiffen gibt es nicht. „Ob sie am Ende zu 50 Prozent oder zu 100 Prozent elektrisch fahren, das werden wir sehen“, sagt Schmoll. Der Verbrennungsmotor werde nicht überall und gänzlich verschwinden. Mit Methanol betrieben, dürfte er vor allem auf längeren Strecken noch länger im Einsatz bleiben. Es komme immer auf den Einzelfall an, erklärt Schmoll. „E2MUT“ soll Schiffbaudesigns, Antriebskonzepte, innovative Anlege- und Ladelösungen produzieren. Kunden können sich wie aus einem Baukasten von den beteiligten Firmen das Passende heraussuchen, was sie für ihren Zweck benötigen, so die Idee.

Am wichtigsten: Energie sparen

Bei den kleineren Binnenschiffen geht der Umstieg schneller, wie die vollen Auftragsbücher für Elektrofähren bei Ostseestaal zeigen. Aber auch der Seeverkehr ist ein Thema der Kooperation. So sollen etwa die Chancen und Möglichkeiten einer Direktfähre Rostock-Kopenhagen ausgelotet werden. „Man muss natürlich vorher prüfen, ob das Passagieraufkommen für eine wirtschaftliche Umsetzung ausreichen würde“, erklärt Schmoll.

„Das Thema ist vielschichtig und komplex“, meint Harald Arndt von der ebenfalls beteiligten Rostocker Firma Neptun Ship Design. Es reiche nicht aus, nur Elektromotoren und Batterien oder Brennstoffzellen in herkömmliche Schiffe einzubauen. „Das zentrale Problem ist, Energie einzusparen“, erklärt Arndt. Die Reichweite der meisten alternativen Antriebe nimmt im Vergleich zum Diesel rapide ab. Deshalb werde Leichtbau mit Rümpfen aus Aluminium statt Stahl wichtiger.

Ohne Fördermittel wie bei den Elektroautos, die der Staat mit Kaufprämien unterstützt, wird der klimafreundliche Flottenumbau auf dem Wasser nicht gelingen. „Viele, die es betrifft, sind kleine Familienunternehmen, zum Beispiel in der Fahrgastschifffahrt“, erklärt Harald Arndt. Die könnten in den meisten Fällen nicht mal eben ein paar Millioneninvestitionen aus dem Ärmel schütteln.

Fertiges Wasser-ÖPNV-Konzept für Rostock

Hilfreich wäre auch, wenn der Staat entsprechende Rahmenbedingungen setzen würde. Arndt nennt Norwegen als positives Beispiel. Die Skandinavier lassen ab 2026 nur noch Elektroschiffe in ihre Fjorde, die zum Unesco-Welterbe gehören. Norwegische Schiffbauer entwickelten sich in der Folge zu gefragten Spezialisten für Schiffe mit E-Antrieb.

Rostock hätte Londons Beispiel folgen können – zumindest was den ÖPNV auf dem Wasser betrifft. Arndts Firma Neptun Ship Design legte bereits 2016 ein Konzept für ein dichtes Liniennetz auf der Warnow vor. Bis zu 20 Haltestellen sollten einen Großteil des Stadtgebiets abdecken, mit futuristisch anmutenden Anlegern. Die speichern Energie, die beim Anlegen entsteht, mittels Federn. Beim Ablegen werden die Feder wieder gelöst und geben dem Schiff einen Start-Schubser.

Die innovative Studie „Neptun Hopper“ bekam reichlich Lob. Umgesetzt wurde sie bisher nicht. Immerhin: Seit ein paar Tagen macht die neue Solar-Fähre, die bei Ostseestaal gebaut wurde, ihre ersten Probefahrten auf der Warnow. Sie soll in den kommenden Wochen die alte Gehlsdorf-Fähre ersetzen.

Von Gerald Kleine Wördemann