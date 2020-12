Berlin

Handelsschiffe, die unter der schwarz-rot-goldenen Flagge die Meere befahren, werden immer seltener. Dabei verfügen deutsche Reeder derzeit über 1904 Handelsschiffe (Stand 31. Oktober 2020). Das Exportland Deutschland belegt damit immerhin auf Rang fünf im globalen Handelsflotten-Ranking. Aber gerade mal 16 Prozent (297 Schiffe) fahren auch unter deutscher Flagge, wie das Bundesverkehrsministerium jetzt in einer Antwort auf eine FDP-Anfrage mitteilte. Die übergroße Mehrheit der deutschen Handelsschiffe fährt unter ausländischen, also Nicht-EU-Staaten (57 Prozent), beziehungsweise Flaggen anderer EU-Staaten.

Portugel rollt Reedern roten Teppich aus

Die alte Seefahrernation Portugal – mit der autonomen Region Madeira – etwa rollt Reedern den „roten Teppich“ aus. Albrecht Gundermann, Chef der Agentur des Internationalen Schiffsregisters Madeira (EUROMAR), verweist darauf, dass Portugal in den vergangenen sieben Jahren vieles umgesetzt habe, was zur hohen Attraktivität der portugiesischen Flagge beitrage.

Anzeige

So würden Schiffsdokumente konsequent digitalisiert, statt, wie oft noch üblich, in Papierform vorgelegt. Es gebe die erforderlichen rechtlichen Grundlagen für den Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte an Bord, um die Schiffe vor Piraterie zu schützen. Zudem seien Schiffsfinanzierung sowie die Besteuerung über eine günstige Tonnagesteuer für Reeder attraktiv gemacht worden, erläutert Gundermann.

Schifffahrtsthemen hätten in Portugal einen hohen Stellenwert. Mit knapp 300 „ausgeflaggten“ deutschen Schiffen liegt das EU-Land am Atlantik inzwischen auf Rang drei hinter den Flaggenspitzenreitern, Antigua und Barbuda sowie Liberia. Auch die EU- und Mittelmeerländer Malta und Zypern unternehmen viel, um deutsche Reeder zum Ausflaggen zu bewegen.

Bundesregierung will Reeder halten

Dabei bemüht sich auch die Bundesregierung seit Jahren, um Reedern Schwarz-Rot-Gold – wieder – schmackhaft zu machen. So können Schiffseigner, die ihre Schiffe unter deutscher Flagge fahren lassen, die Lohnsteuer für Seeleute einbehalten. Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben wird vom Staat erstattet. Dafür wandte der Fiskus im Vorjahr rund 45 Millionen Euro auf.

Auch im kommenden Jahr wird diese Förderung fortgesetzt, hat der Haushaltsausschuss beschlossen. Die Hilfen für Reeder sollen zudem die nächsten sechs Jahre fließen, drängt das Berliner Verkehrsministerium auf Kontinuität. Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst&Young attestierte kürzlich, dass die staatlichen Bemühungen die deutsche Flagge zwar stabilisiert habe, doch die internationale Wettbewerbsfähigkeit sei damit „noch nicht erreicht“ worden.

Top-Ausbildung für Seeleute in Rostock Mit 13 Millionen Eurowill der Bund künftig die seemännische Ausbildung am Aus- und Fortbildungszentrum Rostock (AFZ) fördern. So wurde es im gerade verabschiedeten Bundeshaushalt für 2021 festgezurrt. Wie der Leiter der maritimen Ausbildung des AFZ, Stephan Szancsik, der OZ sagte, ist am Alten Hafen der Bau einer neuen Halle geplant, in der etwa das Überlebenstraining sowie die Brandbekämpfung für Seeleute, Offshore-Personal, aber auch für Feuerwehren, Bundespolizei und andere Einsatzkräfte unter wirklichkeitsnahen Bedingungen im und auf dem Wasser trainiert werden kann. Beim AFZ hofft man nun, den entsprechenden Förderantrag bald stellen zu können.

Knackpunkt: Maritimer Nachwuchs

Norbert Brackmann, der maritime Koordinator der Bundesregierung, sieht den Kernpunkt des Problems in der Gewinnung und Ausbildung von maritimem Nachwuchs. Für die Ausbildung von Schiffsmechanikern, technischen und nautischen Offizieren gewähre eine Stiftung finanzielle Unterstützungen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Das Führen der deutschen Flagge wäre eine davon. Damit werde eine hochqualifizierte Ausbildung für den seemännischen Nachwuchs sichergestellt.

Wenn aber immer weniger Schiffe unter deutscher Flagge fahren, wirke sich das auch auf die weltweit hoch angesehene Ausbildung für seemännische Berufe hierzulande aus, meint Brackmann. Auf vielen ausländischen Schiffe etwa täten deutsche Kapitäne, Offiziere oder Mechaniker Dienst. Damit dieses hohe Ausbildungsniveau erhalten bleibe, engagiere sich der Bund auch mit Fördermitteln zur Schaffung von Ausbildungsplätzen.

Lesen Sie auch

Und mit einem Seitenhieb auf die „Flaggenkonkurrenz“ erzählt der CDU-Politiker, dass ein Kreuzfahrtschiff unter maltesischer Flagge in der Coronakrise nicht in den heimischen Hafen einlaufen durfte. Passagiere und Mannschaft konnten erst nach langer Irrfahrt in Bremen an Land gehen.

Von Reinhard Zweigler