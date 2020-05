Schiffsmakler sorgen für reibungslose Abläufe im Hafen: „Wir sind das Mädchen für alles“

Rostock

Ein Immobilienmakler verkauft natürlich Immobilien. Verkauft eine Schiffsmakler also Schiffe? „Ja, das auch“, sagt Michael Ott. „Aber das macht nur einen geringen Teil unserer Arbeit aus, denn hauptsächlich bringen wir – vereinfacht gesagt – Schiffe und Ladung zusammen und sind das Bindeglied zwischen Schiff und Hafen“, erklärt der Schiffsmakler, der diesen Beruf seit 1990 im Überseehafen Rostock ausübt. Einen Beruf, den es, wie Michael Ott sagt, so nur im Hafen geben kann.

Und es ist ein Beruf, der auf eine lange Geschichte zurückblickt. Vor gut 500 Jahren wurde erstmals ein Frachtherr erwähnt, der zwischen lübischen Bergenfahrern vermittelte, Frachtverträge regelte, Angebote und Nachfrage abstimmte. Später nannte man ihn „Mekeler“ oder „Mäckler“. Die Bezeichnung „Makler“ wurde 1865 erstmals in Hamburg erwähnt, und der Makler wurde zum Dienstleister für Kapitän, Ablader und Empfänger – Tätigkeiten, die das Berufsbild auch heute noch prägen.

Jedes Schiff , jeder Kapitän, jede Ladung ist anders

In Mecklenburg-Vorpommern kümmern sich die Schiffsmakler hauptsächlich um die Abfertigung der Schiffe. Diese Sparte der Schiffsmakler nennt man Klarierungsmakler. Im Gegensatz zu Häfen mit klassischen Linienverkehren, die Güter festgetaktet auf bestimmten Routen transportieren, gebe es in den ostdeutschen Ostseehäfen vor allem die sogenannten Trampverkehre, also Schiffe, die nach Bedarf fahren, erklärt Michael Ott, der ehrenamtlich den Regionalverband MV des Zentralverbands Deutscher Schiffsmakler (ZVDS) leitet. Hauptamtlich ist er Geschäftsführer der Rostocker Zementumschlagsgesellschaft (RZU) und Schiffsmakler.

„Jedes Schiff, jeder Kapitän, jede Ladung hat andere Anforderungen“, sagt Ott. Wenn ein Schiff im Hafen einläuft, geht der Klarierungsmakler, auch Portagent genannt, als erster an Bord, und er verlässt als letzter das Schiff, bevor es wieder in See sticht. „Wir sind das Mädchen für alles“, erklärt Ott: An- und Abmeldungen bei den örtlichen Behörden werden erledigt, Absprachen mit den Hafenbetrieben über die Bearbeitung der Schiffe getroffen, im Auftrag des Reeders Geld an Bord gebracht, Post befördert. Die Besatzung wird betreut, Arztbesuche werden organisiert, Einkäufe gemacht. Kurz gesagt: Die Makler gewährleisten die reibungslose Abfertigung in den Lade- und Löschhäfen.

Spannender Beruf, der viel verlangt

In MV zählt der Verband 16 Mitglieder mit insgesamt rund 150 Beschäftigten – vom Einzelkämpfer bis zum größeren Unternehmen, etwa Sartori und Berger, die einen Großteil der Anläufe von Kreuzfahrtschiffen abwickeln. „Der Beruf des Schiffsmaklers ist abwechslungsreich“, sagt Ott. Aber man müsse auch sehr flexibel sein. Schiffe würden zu allen Tages- und Nachtzeiten ein- und auslaufen.

„Wenn ein Kapitän ein Problem hat, spricht er als erstes den Makler an“, erklärt Ott. Und es gebe nichts Schlimmeres, als einen Kapitän mit seinen Sorgen alleinzulassen. Diese ständige Erreichbarkeit müsse man mögen. „Es ist ein spannender Beruf, aber er verlangt auch viel – gerade in der Trampschifffahrt“, betont der Schiffsmakler.

Von Axel Meyer-Stöckel