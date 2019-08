Bad Doberan

Das große Hofgebäude des Doberaner Friederico-Francisceum-Gymnasiums bleibt voraussichtlich bis Februar kommenden Jahres für den Schulbetrieb gesperrt. „Es ist eine umfassende Reparatur und Sanierung des Erdgeschosses notwendig“, erklärte Landrat Sebastian Constien ( SPD) am Mittwoch. „Deshalb kann hier Stand heute erst zum zweiten Schulhalbjahr der Betrieb wieder aufgenommen werden.“

Denn die Schäden am und im Gebäude sind schlimmer als ursprünglich angenommen: „Eine Messung der Raumluft hat ergeben, dass das Erdgeschoss von Schimmel befallen ist“, erklärte Stephan Meyer, Dezernent für Schulbau im Landkreis Rostock. „Das ist erst jetzt im Zuge der Trocknungsmaßnahmen nach den starken Regenfällen und anschließenden Überflutungen am 31. Juli aufgefallen.“

Der Schimmel habe sich innerhalb von Trockenbauwänden und weiteren Baukörpern ausgebreitet, so Meyer: „Fest steht auch, dass wir in mehreren Räumen die Fußböden komplett erneuern sowie die gesamte Elektrik überprüfen und gegebenenfalls austauschen müssen – das stand ja alles unter Wasser.“

Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, sei eine längerfristige Sperrung des großen Hofgebäudes unumgänglich gewesen. Ein kurzfristiger Ersatzbau einer Schule in Modulbauweise sei nicht möglich, stellte Meyer klar: „Flächensuche, Planung, Baugenehmigung, Bau und Inbetriebnahme kosten zu viel Zeit – wir brauchen schnelle und planbare Ausweichquartiere.“

Mehr als 900 Schüler betroffen

Eine Nachricht, „die uns erst mal alle geplättet hat“, bekannte Schuldezernentin Anja Kerl. „Immerhin werden am Gymnasium mehr als 900 Schüler unterrichtet – teilweise werden Klassenstufen sechs- und siebenzügig gefahren.“ In erster Linie gehe es jetzt darum, den Unterricht für die Schüler abzusichern und schnellstmöglich Ausweich-Standorte zu finden, so Kerl: „Dabei ist uns wichtig, dass eine Klassenstufe am gleichen Standort unterrichtet wird.“

Das Gymnasium in Bad Doberan war nach den Sommerferien wegen eines Wasserschadens vorerst nicht wieder geöffnet worden. Sintflutartige Regenfälle hatten am 31. Juli die Aula sowie die im Erdgeschoss liegenden Schulräume im neuen Gebäude überflutet. Da auch die Elektrik des Gebäudes betroffen war, hatte der Landkreis die Schule aus Sicherheitsgründen schließen lassen. Schimmelbefall macht jetzt eine längerfristige Sperrung des großen Hofgebäudes notwendig. Für die Klassenstufen sieben, neun, zehn, elf und zwölf wurden bereits Ausweich-Quartiere gefunden. Größte Herausforderung bleibt die Klassenstufe acht mit insgesamt 174 Schülern – hier sollen Räumlichkeiten in der alte Berufliche Schule in Bad Doberan wieder nutzbar gemacht werden. Homepage Gymnasium: www.ffg-dbr.de

Immerhin: Die zwölften Klassen sind seit Beginn dieses Schuljahres im alten Hauptgebäude des Gymnasiums untergebracht. „Der Abiturjahrgang hatte Priorität“, stellte Anja Kerl klar. Darüber hinaus würden die siebten Klassen seit diesem Dienstag im Nebengebäude der Schule, dem früheren Amtsgericht am Verbindungsweg, unterrichtet: „Die Klassen zehn und elf sind aktuell in den Räumlichkeiten der Beruflichen Schule am Stülower Weg untergekommen – das war möglich, weil hier das neue Ausbildungsjahr erst im September startet.“

Berufsschüler weichen nach Rostock aus

Eine Interimslösung, die aber noch länger Bestand haben soll. „Wir planen, die beiden Klassenstufen an diesem Standort zu belassen und stattdessen für die Berufsschüler vorübergehend eine andere Lösung zu finden“, erklärte die Dezernentin. „Für sie schafft die Berufliche Schule in Rostock Ausweich-Räume – wir haben umgehend mit IHK und Handwerkskammern Kontakt aufgenommen und bedanken uns für die tatkräftige Hilfe aus der Hansestadt.“

Video vom Unwetter am 31. Juli 2019

Für die Klassenstufe neun mit sechs Klassen werde die ehemalige Regionale Schule in Kröpelin zum Teil reaktiviert. „Der Unterricht soll dort am kommenden Mittwoch aufgenommen werden“, sagte Kerl. „Die entsprechenden Gespräche mit der Stadt sind sehr gut gelaufen.“ Zudem entwickle man aktuell gemeinsam mit der Rebus Regionalbus Rostock GmbH einen Fahrplan: „Der Schülerverkehr sollte mit ein wenig Aufwand gut zu lösen sein.“

Achtklässler sind größte Herausforderung

Die größte Herausforderung stelle die Klassenstufe acht dar, machte Kerl deutlich: „Wir reden hier von 174 Schülern in sieben Klassen – da ist ein entsprechend großer Standort notwendig.“ Eine Möglichkeit: die alte Berufliche Schule in Bad Doberan. „Sie ist mit einigem Aufwand wieder nutzbar zu machen“, meinte Stephan Meyer. „Das Gebäude war seit 2015 nicht in Betrieb – alle Ver- und Entsorgungsanlagen müssen überprüft und gegebenenfalls repariert werden.“

Bildergalerie vom Unwetter Ende Juli 2019 in Bad Doberan:

Zur Galerie Starker Regen hat am Mittwochabend für chaotische Verhältnisse in Bad Doberan gesorgt. Die Feuerwehr musste etliche Keller auspumpen, Straßen waren überflutet.

Zudem müsse der Brandschutz gewährleistet sein. „Toiletten- und Waschgelegenheiten sollen über eine Containerlösung bereitgestellt werden“, sagte der Dezernent für Schulbau. „Alle entsprechenden Aufträge wurden heute festgelegt.“ Wie lange eine Umsetzung dauert und ab wann die Achtklässler wieder unterrichtet werden, könne er derzeit nicht sagen, so Meyer.

In der kommenden Woche sollen Eltern in diversen Versammlungen über den aktuellen Stand informiert werden, blickte Landrat Sebastian Constien voraus: „Entsprechende Termine und weitere Infos gibt es auf der Homepage des Gymnasiums.“

