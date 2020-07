Schwerin

Eine Schlägerei hat in Schwerin einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Mehrere Menschen stritten am Dienstagabend untereinander, bei der folgenden Schlägerei wurden zwei verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus, er wurde zudem von einem 29-Jährigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht.

SEK durchsucht Wohnung des 29-Jährigen

Der 29 Jahre alte Mann und seine 21 Jahre alte Freundin flüchteten vom Tatort, er wurde in seiner Wohnung vom SEK vorläufig festgenommen. Der schusswaffenähnliche Gegenstand konnte den Angaben zufolge bei der Wohnungsdurchsuchung nicht gefunden werden.

Von RND/dpa