Güstrow

Sechs Streifenwagenbesatzungen hat die Polizei am Sonntagabend benötigt, um eine Schlägerei in Güstrow aufzulösen. An dieser waren nach Angaben der Beamten etwa 20 Personen verschiedener Nationalitäten direkt oder indirekt beteiligt.

Zunächst war es gegen 22.30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Männern und einer größeren Gruppe gekommen. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, bei der auch Flaschen und Gürtel eingesetzt wurden.

Der Polizei gelang es, die beiden Gruppen zu trennen und die Personalien aufzunehmen. Drei Mitglieder der vierköpfigen Gruppe wiesen leichte Verletzungen auf. Von daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung ist derzeit unklar.

OZ