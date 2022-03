Stralsund

Sie kommen alle nach Stralsund: Die angesagtesten Schlager-Stars Deutschlands wollen am 11. Juni mit ihren Fans die größte Schlagerparty Mecklenburg-Vorpommerns feiern. An diesem Tag verwandelt sich die Mahnkesche Wiese unter der Rügenbrücke von Mittag bis Mitternacht in ein riesiges Festivalgelände.

Nachdem wegen Corona bereits zweimal verschoben werden musste, soll das Mega-Konzert 2022 endlich über die Bühne gehen. Beatrice Egli, Thomas Anders, Ella Endlich, Oli P., Giovanni Zarrella, Melanie Jäger, Vincent Gross und Sonia Liebing hatten bereits im letzten Sommer für den neuen Termin zugesagt. Sie alle haben sich den 11. Juni frei gehalten, um in Stralsund dabei sein zu können.

Mendocino-Sänger in Stralsund dabei

Doch es gibt noch zwei weitere Künstler, die auf der Bühne unter der Rügenbrücke für Partystimmung sorgen wollen. „Wir konnten noch einen Kult-Star verpflichten, der schon viele Jahre die Szene prägt und das nicht nur als Sänger. Er hat für viele andere Stars die Songs geschrieben. Er selbst ist 1969 mit ‚Mendocino‘ durchgestartet. Viele kennen auch seinen Hit ‚Tränen lügen nicht‘, er ist aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken“, macht Veranstalter Marcel Glöden neugierig – und löst schließlich auf: „Michael Holm ist in Stralsund dabei.“ Der erfolgreiche Musiker und Produzent ist inzwischen 78 Jahre alt.

Ganz anders die zweite Neuverpflichtung: Da kommt ein Jung-Star an den Sund. Der heute 28-Jährige holte sich 2020 die Krone bei „Deutschland sucht den Superstar“. Richtig getippt: Ramon Roselly. Der gebürtige Merseburger, der aus einer Zirkusfamilie stammt, landete mit „Eine Nacht“ aus dem Album „Herzenssache“ auf Platz 1 der deutschen Charts.

Gelände gut vorbereitet

„Mit diesen zehn Künstlern steht unser Programm. Und wir denken, dass die Tausenden Fans einen schönen Tag haben werden. Wir wollen die Leute zum Feiern zusammenbringen, sie können aber auch mal die Seele baumeln lassen“, sagt Marcel Glöden. Der Veranstalter von der Eventagentur „Haus neuer Medien“ aus Greifswald hat dafür mehr als nur die Mahnkesche Wiese gemietet. „Auch die Grünanlagen drumherum gehören dazu. Da ist schon viel passiert, aber die Stadt will vorher noch mal alles herrichten. So haben wir Platz, die Leute müssen also nicht wie die Heringe stehen.“ Außerdem gibt es ausreichend Stände für die Verpflegung, und auch die Örtchen-Frage ist geklärt, und zwar nicht mit Dixi-Klos, sondern mit vernünftigen Sanitär-Containern. Ob Verkehrslenkung oder Parkplatzsituation, mit der Stadtverwaltung arbeiten Glöden und Co. eng zusammen.

Autogrammjäger kommen auf ihre Kosten

„Zwischendurch wird es die eine oder andere Autogrammecke geben, damit diese Fans auch auf ihre Kosten kommen“, so der Eventmanager. Er weiß, was er tut, kennt er doch die Location bestens durch die Sundkonzerte. Hier brachten schon Roland Kaiser, Matthias Reim oder die Saragossa-Band das schlagerverliebte Publikum in Ekstase – und auch andere Stars wie Silbermond und Cro holte Glöden bereits in die Hansestadt. Der 41-Jährige hat sich als Veranstalter einen Namen gemacht und auch die Fans vertrauen ihm. Deshalb haben viele schon ihr Ticket für 2022 gebucht.

„Schlager pur“ mit 5000 Fans

„Wir haben in den letzten Jahren gemerkt: Von außen kommt kein Veranstalter mehr nach Vorpommern, um Konzerte auf die Beine zu stellen, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen“, findet der Greifswalder, der die Gesamtkosten für „Schlager pur“ auf 380 000 bis 500 000 Euro schätzt. Rechnet sich das denn bei geschätzten 5000 Konzertbesuchern? Wohl eher nicht, zumal Glöden trotz gestiegener Kosten die Ticketpreise so lassen will, wie sie letztes Jahr angesetzt waren. 59 Euro kostet der Stehplatz, 89 Euro sind es pro Nase auf der Tribüne. „Wir fangen jetzt nach der langen Corona-Pause einfach an. Die Leute wollen wieder feiern gehen, und das motiviert uns natürlich. Auch wenn ich die Branche immer noch in schwierigem Fahrwasser sehe.“

Marcel Glöden gesteht, dass er bis vor zwei Monaten noch gezweifelt hat, ob das Schlager-pur-Mega-Festival wirklich stattfinden kann. „Aber die Branche in ganz Deutschland geht davon aus, dass diesen Sommer alles normal läuft wie vor Corona. Deshalb haben wir uns für die Veranstaltung entschieden. Alle sind heiß drauf.“

