Barnkevitz

Nachdem der x-te Reifen platzte, war das Maß voll. Jahrelang hatte Philipp Devrient versucht, die Instandsetzung der Zufahrtsstraße nach Barnkevitz auf Rügen durch die Gemeinde zu erreichen. Vergeblich. Jetzt nahm der 77-Jährige das Heft selber in die Hand. „Die Zuwegung war schon immer voller Schlaglöcher und regelmäßig gingen Reifen kaputt, mussten Stoßdämpfer erneuert oder Ersatz für verlorene Radkappen gesucht werden. Auch einem Radlager tut so eine Piste am Ende des Tages nicht gut“, erklärt er sein Engagement.

Bürgermeister Frank Jätschmann (SPD) konnte nicht helfen, weil kurz zuvor die Berger Straße abgesackt war und derzeit aufwendig, inklusive einer darunter entdeckten Müllkippe, saniert werden muss. So schrieb Philipp Devrient kurzerhand sämtliche Einwohner des Ortsteils von Altefähr an und rief zum gemeinschaftlichen Straßenbau auf. „Ich habe da so eine Idee, und wenn Sie mitmachen, haben wir wenigstens eine provisorische Lösung. Wir machen Subbotnik und verteilen mit Schubkarren Schotter auf die schlimmsten Schlaglöcher“, hieß es in dem Brief.

Extra Atemschutzmasken bedrucken lassen

Zuvor hatte sich der umsichtige ehemalige Hotelmanager bei der regional tätigen Baufirma Asra nach den Kosten für eine Ladung Schotter sowie eine Rüttel-Maschine erkundigt. Asra-Chef Philip Wolff machte einen guten Preis und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Auch professionelle Bedenkenträger aus Politik und Verwaltung mochten sich der bürgerschaftlichen Initiative nicht verschließen, nachdem die Barnkevitzer versprachen, dass alle teilnehmenden Einwohner persönlich krankenversichert sind sowie Auflagen zu Brandschutz und Corona eingehalten würden. Dafür ließ Philipp Devrient eigens Masken mit der Aufschrift „Barnkevitz - ein starkes Team / Straßensanierung 2021“ bedrucken.

Für die Aktion wurden eigens Schutzmasken bedruckt. Quelle: Uwe Driest

Als Termin für den Subbotnik wurde der vergangene Sonnabend vereinbart und pünktlich um 11.30 Uhr stand das Dutzend Einwohner bei strahlendem Sonnenschein – und in einigen Fällen sogar begleitet von angereisten Familienmitgliedern und weiteren Helfern – mit Schaufeln und Schubkarren bewehrt an der Straße, die von Altefähr zu ihrem Dorf führt. In Höhe des Abzweigs nach Poppelvitz türmte sich bereits ein großer Haufen Schotter vor einem Tisch mit Getränken. Detlef Bollmann aus Wittstock war eigens angereist, um seinem Schwager zu helfen, Familie Moldenhauer steuerte eine Finanzspritze für den Schotter bei und Diana und Clemens Hänseler hatten für Mohnschnecken und Streuselkuchen gesorgt.

Mehr Helfer als Einwohner – darunter Leute vom Bau

„Ich bin ganz erschlagen davon, dass wirklich jeder einzelne Anwohner reagiert hat“, sagte Philipp Devrient zur Begrüßung. Bis auf Friedhelm Pickert, der sich entschuldigen ließ, weil er beruflich in Österreich zu tun hatte und sich gegebenenfalls in Quarantäne hätte begeben müssen, waren alle Barnkevitzer gekommen. Darunter Alteingesessene wie der Koch Sven Moltzahn, der bereits in dritter Generation in dem Ortsteil wohnt, aber auch Zugezogene wie die Mackowiaks, die noch dabei sind, die alte Scheune des Ortes zum schmucken Wohnhaus auszubauen.

Nicole Mackowiak leitet die Bereiche Berufsbildung und Politik der Berliner Volkshochschule und brachte Prosecco mit. Ehemann Volker ist bereits im Ruhestand und schmiss – wie das bei Neuen so ist – unter freundlichem Schmunzeln der Umstehenden prompt die erste gefüllte Schubkarre um.

„Nicht schlimm, brauchen wir sowieso nicht“, befanden Harry und René Reichert. Vater und Sohn arbeiten bei der Baufirma und hatten am Vorabend noch schnell einen Radlader von einer Baustelle aus dem Nachbarort besorgt. Den steuert René Reichert und darauf, dass er das ordentlich macht, achtet Ehefrau Christin auf dem Beifahrersitz.

Schaufel um Schaufel verteilt René Reichert nach Anweisung Schotter in die Löcher des 230 Meter langen Abschnitts. Vater Harry weist die helfenden Nachbarn ein, damit sie den Schotter auch über den Rand der Schlaglöcher verteilen. „Sonst würden dort neue Risse entstehen.“ Besonders motiviert ist dabei Gerhard Beer, der alleine schon vier kaputte Reifen wechseln musste, allerdings im Ort auch den Ruf eines rasanten Fahrers genießt.

Der Radlader macht sich doppelt bezahlt, als bereits nach einer halben Stunde der Rüttler den Dienst versagt. „Die Platte vibriert nicht mehr, wahrscheinlich ist der Keilriemen gerissen“, vermutet Sven Moltzahn. Nun muss der Radlader mit seinem Gewicht den Schotter in den Löchern verdichten.

Sven Moltzahn hatte nach einer halben Stunde Feierabend. Da versagte der Rüttler seinen Dienst. Quelle: Uwe Driest

Nach getaner Arbeit beginnt der gemütliche Teil bei Spitzkohleintopf und Buletten. „Aber nicht, dass sich die Gemeinde daran gewöhnt“, sagt Harry Reichert augenzwinkernd. Allerdings nutze auch die Agrargesellschaft Gustow den Weg mit schwerem Gerät und könnte sich ruhig an den Kosten beteiligen.

„Eigentlich wäre ja die Gemeinde zuständig“, findet auch Lutz Buchholz, kann sich aber ebenfalls ein Grinsen nicht verkneifen. Zuviel Spaß hat allen Beteiligten die gemeinschaftliche Aktion gerade in Pandemiezeiten gemacht. Deswegen beschließen die Barnkevitzer auch, sich künftig wechselweise zu kleinen Nachbarschaftsfesten zu treffen.

Von Uwe Driest