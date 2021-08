Rostock

Einfach laufen lassen wollen Leser diese Debatte nicht. Zweifellos ist der Klimaschutz eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die Folgen sind verheerend. Um die CO2-Emissionen zu senken, braucht es regulatorische Instrumente, wie etwa den Zertifikatehandel, sagen die einen. Andere halten die Diskussion für überzogen, den Klimawandel herbeigeredet. Anhand der eingebrochenen Apfelernte im Land in diesem Jahr diskutieren sie, inwieweit die Klimaveränderung auch bei uns schon angekommen ist.

Katrin Jordan meint, wenn sie sich zurückerinnert: „Es gab schon immer Jahre, in denen die Ernte mies ausfiel, aber nie hat der Klimawandel an die Pforte geklopft oder war schuld.“

In das gleiche Horn stößt Sandra Störchin: Das Gerede zum Klimawandel gehe ihr langsam auf die Nerven. „Die nächsten Jahre wird es wieder warm und in vier bis fünf Jahren wird es wieder einen Sommer ohne Äpfel geben, jedes Mal das Gleiche. Früher hat kein Hahn danach gekräht, weil es einfach normal ist und war.“

Christine Petri sagt: „Alle meine Obstbäume, egal ob Apfel, Pflaume, Kirsche oder Birne, und auch bei den Nachbarn hängen so voll, dass die Äste es kaum tragen können. So viel zur schlechten Ernte.“

Uwe Weitzel kritisiert: „Egal was passiert, schuld hat immer nur der Klimawandel und die AfD. Herrlich, wie einfach man es sich machen kann.“

„Die normalen Bürger leiden, weil sie mehr zahlen müssen“

Ole Möhle geht die Thematik mit reichlich Ironie an: „Wir haben jetzt eine CO2-Steuer. Die Luft ist deshalb schon um 99,9 Prozent sauberer geworden. Deutschland hat den Klimawandel damit gestoppt. Es kann nichts mehr passieren.“

Das Stichwort CO2-Steuer greift Hartmut Böhler auf: „Eine Steuer ist nicht das richtige Instrument. Die normalen Bürger leiden, weil sie mehr zahlen müssen (zum Beispiel bei den Mietnebenkosten), und den anderen ist es wurscht, die zahlen es.“ Böhler fragt, was das Ganze dem CO2-Ausstoß bringe. Böhler glaubt, die Menschen werden weiter große Autos fahren. Die freuen sich auf nicht limitierte Autobahnen.“

Martin Bordan zeigt sich skeptisch: „Sicher, wenn wir zahlen, dann retten wir das Klima. Das Klima geht ja auch nur in Deutschland kaputt, wohl auch nur durch unsere bösen Autos. Alle anderen leben auf einem anderen Planeten.“

Maria Grothe ist verärgert: „Wir sollen in Deutschland am besten keine Autos mehr fahren, sollen für alles doppelt und dreifach Steuern und Abgaben zahlen und sollen dann noch hoch motiviert und fleißig zur Arbeit gehen. Mit welcher Motivation ... Wenn man nicht mal mehr Verwandte oder Freunde besuchen kann, die weiter weg wohnen, wenn der hart verdiente Urlaub nicht mehr möglich ist, weil alles viel zu teuer geworden ist, wenn jeden Monat mehr Geld an den Staat geht als einem zum Leben bleibt?“

Dieter Nolte wirft die Frage auf, was das ganze Geld helfe, wenn nichts damit für den Umweltschutz gemacht wird?“ Nolte fordert, „umweltschonende Alternativen zu fördern. „Sei es über Zulagen bei der Modernisierung in den eigenen vier Wänden oder einen besseren (und bezahlbaren) öffentlichen Nahverkehr.“ Zudem gehöre mehr Güterverkehr auf die Schiene, um die Ziele zu erreichen, so der Leser. „Diese Dinge helfen und kein Geld, das irgendwohin fließt statt in den Umweltschutz.“

Von Juliane Lange