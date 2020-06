Schwerin

Bei Nöten wegen schlechter Zensuren auf dem Zeugnis sind die Experten der Schulämter in diesem Jahr fünf Tage lang für die Schüler erreichbar. Die Sorgen-Hotlines sind nicht wie üblich nur am letzten Schultag vor den Sommerferien geschaltet, sondern bereits seit Montag, wie das Bildungsministerium mitteilte. Bis Freitag stünden die Berater für Gespräche bereit. Hintergrund ist, dass die Zeugnisse in diesem Schuljahr wegen der Corona-Krise nicht alle am letzten Schultag ausgegeben werden, sondern am letzten Tag des Präsenzunterrichts der jeweiligen Klasse, was gestaffelt geschieht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulverwaltung sind an den Tagen der Zeugnisausgabe vom 15. bis zum 19. Juni von 8 Uhr bis 18 Uhr unter folgenden Nummern erreichbar:

Staatliches Schulamt Greifswald

Telefon: 03834/595 86

Staatliches Schulamt Neubrandenburg

Telefon: 0395/380 78330

Staatliches Schulamt Rostock

Telefon: 0381/7000 78418

Staatliches Schulamt Schwerin

Telefon: 0385/588 78184

