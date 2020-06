Lübeck/Kiel

Neue Quarantäne-Regeln für Reisende aus dem MV-Nachbarland Schleswig-Holstein: Die Landesregierung hat auf ihrer Kabinettssitzung beschlossen, die Quarantäneverordnung des Landes zu ergänzen. Zukünftig müssen sich auch Reisende innerhalb Deutschlands unter gewissen Umständen in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die ergänzte Verordnung ist eine Reaktion auf die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und soll noch am Mittwoch beschlossen werden.

Neue Quarantäne-Regeln im Norden

Reisende innerhalb Deutschlands, die aus einem Gebiet mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach Schleswig-Holstein einreisen, müssen sich laut der Landesregierung in eine 14-tägige Quarantäne begeben, wie die Lübecker Nachrichten berichteten. Dazu müssen sie sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in ihre eigenes Haus, die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben, um sich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise zu isolieren.

In MV dürfen Menschen aus Risikogebieten schön länger nicht einreisen. Auf Usedom kam es bereits zu einigen Zwischenfällen mit Urlaubern aus Corona-Hotspots.

Niedersachsen erlässt nach dem massenhaften Corona-Ausbruch im Bereich Gütersloh ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet. „Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh“, sagte Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Von Hannes Lintschnig/dpa/RND/kh