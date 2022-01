Rostock/Kiel

Schleswig-Holstein entwickelt sich zum Omikron-Hotspot: Bereits 2840 Omikron-Fälle wurden im Nachbarbundesland von Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – Tendenz steigend.

Damit liegt das Land aktuell auf Platz fünf der Omikron-Hotspots in Deutschland. Doch was bedeutet das für die Corona-Lage in MV? Wie unterscheidet sich die Situation aktuell in beiden Bundesländern? Wird MV nun auch bald zum Omikron-Hotspot?

Schleswig-Holstein mit mehr als 30-mal so vielen Omikron-Fällen wie MV

Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz beider Bundesländer derzeit gar nicht so unterschiedlich: In MV liegt dieser Wert aktuell bei 317,7, in Schleswig-Holstein nur knapp darüber – bei 352,8 (Stand: 5. Januar, 14 Uhr). Doch was Experten Sorgen bereitet, ist die Verbreitung der neuen Omikron-Variante.

Während in MV bis Mittwoch erst 88 Omikron-Fälle gemeldet wurden, sind es in Schleswig-Holstein bereits 2840. Die Zahlen umfassen die Anzahl von PCR-basierten Verdachtsfällen und die durch Teil- und Gesamt-Genom-Sequenzierung nachgewiesenen Fälle. Da Omikron aber noch ansteckender als die bisherigen Varianten ist, geht das RKI von weitaus mehr Fällen aus.

Immer wieder Omikron-Fälle nach Diskobesuchen

Doch wie konnte sich Omikron so schnell verbreiten? In der vergangenen Woche wurden in Schleswig-Holstein immer wieder Omikron-Fälle nach Diskobesuchen bekannt gegeben, dadurch waren bereits mehrere Tausend Menschen in Quarantäne.

Um die Verbreitung in Diskotheken zu verhindern, gilt seit Dienstag in Schleswig-Holstein eine verschärfte 2G-plus-Regel. Diskobesucher müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen PCR-Test vorweisen. Zuvor benötigten diese lediglich einen Antigentest. In MV sind die Clubs hingegen bereits seit Wochen geschlossen.

„Situation wird in MV bald ähnlich sein“

Trotz verschiedener Zahlen sind für Professor Emil Reisinger, Epidemiologe von der Rostocker Universitätsmedizin, die Unterschiede gar nicht so groß: „Dieses Mal schwappt die Welle von Westen zu uns. Auch wenn wir aktuell noch weniger Omikron-Fälle haben, wird die Situation in MV schon in wenigen Wochen sehr ähnlich aussehen“, sagt er. Es sei zu erwarten, dass sich auch hierzulande die Variante bald schneller ausbreiten werde – wie überall. „Analog zu Delta werden wir deshalb auch bald schon nicht mehr von Hotspots sprechen“, erklärt Reisinger weiter.

Sollten Menschen aus MV nun auf Reisen nach Schleswig-Holstein verzichten, um die Ausbreitung zu verlangsamen? „Ich würde aktuell eher generell von allen Reisen abraten, die nicht zwingend notwendig sind“, entgegnet Corona-Experte Reisinger.

Schutzmaßnahmen passen sich der Gefährdungslage an

Auch die MV-Regierung behält die Zunahme der Omikron-Fälle im benachbarten Bundesland im Blick. Benjamin Fischer, Sprecher der Staatskanzlei, ist sich sicher: „Die Verbreitung der Omikron-Variante wird auch vor MV nicht haltmachen.“ Doch die Schutzmaßnahmen seien so im Ampelsystem verankert, dass sie sich der Gefährdungslage anpassen.

Außerdem gab es bereits nach dem Auftreten der ersten Omikron-Fälle weitergehende Schutzmaßnahmen, um einer Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen, so Fischer.

