Schließung von Geburtsstationen in MV: Wir werden nicht mehr alle brauchen

Schwerin

Kaum ein Thema wurde in der Vergangenheit MV-weit so emotional diskutiert wie die Schließung von Geburtsstationen. In Wolgast gehen Menschen seit 2015 (!) auf die Straße und protestieren, weil ihre Entbindungsstation verschwunden ist. Neben Crivitz (aktuell zu) und Bergen (bald abgemeldet) könnte es künftig weitere kleinere Kliniken treffen. Eine Studie Essener Wissenschaftler sieht mindestens die Hälfte der Standorte in Gefahr. Weil Ärzte fehlen, zu wenige Geburten geringere Qualität bedeuten sollen, Kosten nicht zu rechtfertigen seien.

Politiker sind hier in der Zwickmühle. Einige versprechen reflexartig, dass überall Stationen bleiben müssen. Das sollte man lassen. Denn eine Gesellschaft, die sich verändert und nur begrenzte Ressourcen hat, muss darauf reagieren.

Die bittere Wahrheit ist: MV wird nicht alle Geburtsstationen auf Dauer brauchen. Über die Verteilung wird zu diskutieren sein. Gefragt sind kluge Konzepte, die Kliniken zur Zusammenarbeit animieren. Wohl jeder möchte, dass Kinder sicher auf die Welt kommen. Da sind große Kliniken mit hoher Quote im Vorteil. Emotion hin oder her. Die Gesellschaft kann sich auch wieder ändern. Mehr Kinder braucht das Land!

Von Frank Pubantz