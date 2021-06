Berlin/Schwerin

Die möglicherweise drohenden Schließungen von Klinikstationen in MV haben, nachdem die OZ darüber berichtete, reichlich Unmut bei Lesern erzeugt. Zum Verständnis: Der Schritt der Schließung würde dann erforderlich, wenn in Berlin ein Gesetz durchkommt, das ohne Ausnahmen bestimmte Mindestzahlen für Behandlungen vorsieht.

Bei einem Flächenland wie MV sind solch geforderte Fallzahlen naturgemäß schwieriger zu erreichen als etwa in NRW. Die Folge wären beispielsweise längere Wege für Patienten. In die Aufregung der Leser mischen sich indes auch anderslautende Stimmen.

„Unfassbar! Das wäre das Aus für einige Krankenhäuser“

Zunächst macht OZ-Leser Marcus Nowak seinem Ärger Luft: „Sollte dieses Gesetz durchgehen, dann frage ich mich, was die in Berlin bitte machen. Unfassbar! Das wäre das Aus für einige Krankenhäuser. Das wäre ein fatales Signal.“

Monika Templin fügt an: „Es ist sowieso ein Unding, dass Krankenhäuser gewinnbringend wirtschaften müssen.“ Marion und Nico Wendland kritisieren: „In diesem Land gilt nur eines: Wie mache ich schnell viel Geld?“

Monika Schumacher gibt zu bedenken: „Na ja. Wenn ich sehe, wie manche kleine Krankenhäuser jedes Jahr bis zu 14 Hüften versaubeuteln, weil sie es eigentlich gar nicht können, dann kann man schon mal darüber nachdenken, bevor diese auch noch Bandscheiben operieren, diese Stationen lieber zu schließen. Sicher nicht die Notaufnahmen, aber Planbares sollte schon von Kliniken übernommen werden, die das routinemäßig beherrschen“, meint Schumacher.

„Sozial ist etwas anderes“

Anett Be formuliert eine Forderung, die in dieser Woche in aller Munde war: die bessere Bezahlung der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Die müsse endlich gerechter werden, sagt die Leserin. Weiter notiert sie: „Weniger Krankenhäuser bedeuten weniger Auszubildende. Die Menschen werden immer älter, aber versorgt werden können sie in Zukunft nicht mehr.“

Auch bemängelt die Leserin die Schließung von Geburten- und Kinderstationen. „Daraus werden Geriatriestationen. So lässt sich mehr Geld verdienen. Vor Kurzem wurden wir in unserem Leben sehr eingeschränkt aus Angst, dass die Intensivbetten nicht reichen. Sozial ist etwas anderes.“ Diese Politik mache sie wütend, so Anett Be.

Forderung wird laut, dass Klinken in staatliche Hände gehören

Tom Karsten beschäftigt sich mit der Frage, ob „bei der nächsten Coronawelle auch wieder gebrüllt wird, dass es keine freien Betten mehr gibt und dass wir unbedingt wieder in den Super-Lockdown müssen, um die Krankenhäuser zu entlasten.“

Teddy Neumann betont: „Klinken gehören genau wie Pflegeheime, Energieversorger und Trinkwasserproduktion in staatliche Hände.“ Denn, so Neumann: Die Profitgier zerstöre die Grundversorgung und deshalb sollte dafür der Staat verantwortlich sein. Richtig wäre, wenn „Stadtwerke und die Wasserwirtschaft in kommunaler, also öffentlicher Hand“ sei, führt der Leser noch mal aus. „Genauso Unikliniken.“ Und weiter: „Einige Landkreise betreiben Krankenhäuser selber, damit die medizinische Versorgung nicht auf der Strecke bleibt. Und nur so kann es zum Wohle der Bevölkerung gehen.“

Michael Harrweg erklärt dazu: „Landkreise sind meist nur Anteilseigner, und dadurch sind zum Beispiel keine Tarifverträge für den öffentlichen Dienst möglich. Viele Häuser, bei denen Landkreise involviert sind, stehen vor dem Aus. Unikliniken, ja klar. Aber auch Stadtwerke stellen sich meist kommunaler dar, als sie es sind, da auch hier die Anteilseigner nicht nur Kommunale sind, sondern auch große Konzerne dahinterstecken.“

Von Juliane Lange