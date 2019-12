Greifswald

Schwere Verkehrsunfälle, wie der mit drei Toten am Montag bei Greifswald, belasten nicht nur die Hinterbliebenen und die Verletzten: Auch die Einsatzkräfte können unter den Belastungen zusammenbrechen, warnt der evangelische Polizeiseelsorger Hanns-Peter Neumann. „Gerade für junge Polizisten, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, kann das eine schlimme Situation sein.“ Aber auch erfahrene Beamte kämen irgendwann an ihre Belastungsgrenze, gerade wenn sie durch private Probleme vorbelastet seien.

Verschärft werde dies noch durch besondere Umstände, etwa wenn der Unfalltote ein Bekannter sei oder wenn das Opfer in den Armen des Polizisten oder Feuerwehrmannes sterbe. „Das haut auch den Erfahrensten um“, sagt Neumann. Solche Erlebnisse brennen sich dauerhaft ein, ist der Seelsorger überzeugt: „Jeder Polizist kann Ihnen sagen, wann er seinen ersten Toten hatte, teilweise auf die Minute genau.“

Eigene Hilflosigkeit erleben

Der beste Schutz am Einsatzort sei es, einfach zu funktionieren und seine Arbeit zu machen, rät Neumann. „Das Schlimmste ist für viele, tatenlos zusehen zu müssen, etwa wenn eine Person eingeklemmt ist oder wenn es brennt und man nicht zu den Eingeschlossenen kommt.“ Für Einsatzkräfte sei es Teil ihrer Identität, den Menschen Sicherheit und Hilfe zu bringen. „In solchen Situationen erleben sie jedoch ihre eigene Hilflosigkeit.“

Seelsorge könne da einen wichtigen Beitrag leisten: „Wenn das Erlebte nicht verarbeitet, sondern verdrängt wird, können Belastungsstörungen bis hin zur Dienstunfähigkeit auftreten. Das habe ich schon zu oft erlebt“, sagt Neumann. Bei unverarbeiteten schrecklichen Erlebnissen könnten die Auswirkungen auch verzögert auftreten: „Es kann passieren, dass jemand wie angewurzelt stehen bleibt, wenn er noch einmal in eine ähnliche Situation kommt.“

Zeugen werden oft vergessen

Bei dem Unfall nahe Greifswald war eine 20-jährige Autofahrerin in die Unfallstelle gefahren. Sie blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Auch solche Zeugen bräuchten oft seelsorgerische Hilfe, betont Neumann, vor allem wenn sie von Schuldgefühlen geplagt sind. „Gerade Zeugen werden oft vergessen. Man sollte ihnen die Möglichkeit geben, mit einem Dritten über das Geschehen zu sprechen und ihre Eindrücke zu schildern.“ Oft sei es ratsam, dass die Betroffenen im Anschluss mit ihrem Hausarzt über die Möglichkeit psychotherapeutischer Hilfe sprechen.

Von Axel Büssem