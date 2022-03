Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist die Großveranstaltung von Schauspieler Till Demtrøder zurück am Heringsdorfer Strand. Von Freitag bis Sonntag läuft das Spektakel, Profis und TV-Promis gehen mit den Huskys auf die Strecke am Strand. Was es alles zu erleben gibt und welche bekannten Gäste kommen (mit Bildergalerie).