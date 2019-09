Schlösser, Ruinen und Gutshäuser: Das sind die spannendsten Denkmäler in MV

Rostock

Am Sonntag ist es wieder soweit: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen auch in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Denkmäler unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ ihre Türen. Bei Sonderführungen, Vorträgen und besonderen Aktionen sind oft auf ihre sonst verborgene Seiten zu sehen. Bundesweit nehmen 8000 Denkmäler an dem Aktionstag teil. Rund 250 sind aus MV dabei. Das sind die Höhepunkte:

Debüt für Kur- und Heilwald in Heringsdorf

In diesem Jahr erstmalig mit dabei ist der erste Kur- und Heilwald Europas in Heringsdorf. Dieser war schon immer in der Geschichte des Seebades ein Ort der Erholung, des Sportes und der Begegnung. Ob die Tennisplätze unter Buchen, eine Rennbahn, die Waldgaststätte auf dem Präsidentenberg oder der steinerne Tisch – der Wald hatte viel zu bieten. In diesem Jahr sind alle Waldinteressierten eingeladen, Vergangenes unter einem neuen Blickwinkel zu erkunden und zu erleben.

Der historische Revierförster Waldemar Jäde erwartet die Besucher zu einer interessant-humoristischen Waldwanderung zum steinernen Tisch mit nostalgischen Leibesübungen und Tipps für die eigene Gesundheit. Um 19 Uhr findet ein Waldkonzert mit Johann Putensen am Klavier statt. Treffpunkt: 18 Uhr am Eingang der Grundschule Heringsdorf.

Musik im Garten vom „Märchenschloss“

Der Prerower Verein zur Förderung der Heimatpflege und des Darß-Museums lädt am Sonntag von 11 bis 15 Uhr in das Haus „Vogels Warte“ (Lentz-Allee 8) ein. Das Gebäude sieht einem Märchenschloss nicht unähnlich. Erbaut wurde das Gebäude um 1880 im Burgenstil. Bauherr war der Gerichts-Administrator Vogel aus Berlin. Deshalb der Name „Vogels Warte“.

Nach 1945 wohnten Flüchtlinge darin und Prerower Familien, 2009 zogen die letzten Mieter aus. Seither steht das „Märchenschloss“ leer. Im Garten musiziert von 11 bis 13 Uhr das Trio „en passant“ und von 13.10 bis 14 Uhr findet eine Führung statt. Von 14 bis 15 Uhr werden die Gäste auf eine geführte Suche nach Foto-Motiven mitgenommen.

Architekten in der Stralsunder Schalterhalle

Dort, wo einst das Geld der Leute gezählt wurde, arbeiten heute werktags Architekten – und manchmal wird die einstige Schalterhalle der Provinzialbank Pommern am Stralsunder Alten Markt 4 zu einem Ort der Kultur, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Zum Tag des offenen Denkmals wird in die Räumlichkeiten der Planungsgesellschaft gmw eingeladen, die in der ehemaligen Schalterhalle Quartier bezogen hat.

Um 14.15, 15 und 15.45 Uhr werden dort Führungen durch das Architekturbüro stattfinden. Für die Besucher wird es überraschend und spannend sein, wie viel Originales sich noch in der Halle befindet, dass die Architekten bei der Sanierung freilegen und aufarbeiten konnten. Dabei lohnt sich ein Blick auf die vielen Details.

Einblicke ins sanierte Greifswalder Bürgerhaus

Interessante Einblicke in ein klassizistisches Bürgerhaus erhalten Besucher der Steinbeckerstraße 35 in Greifswald. Am Tag der Architektur öffnete das Haus erstmals seine Türen – allerdings noch als Baustelle. Jetzt ist es saniert. Neugierige sind zwischen 13.30 und 17 Uhr herzlich willkommen.

Das Gebäude wurde 1803 wahrscheinlich nach den Gestaltungsvorgaben von Johann Gottfried Quistorp errichtet. Dieser war seit 1788 Universitätsbaumeister und akademischer Zeichenlehrer, so auch von Caspar David Friedrich. Nach Fertigstellung ging das Haus in den Besitz des späteren Bürgermeisters Carl Gesterding über. Historische Ausmalungen und die klassizistischen Innentüren wurden durch die Sanierung erhalten.

Führung zum Fangelturm in Nehringen

Gleich zwei spannende Führungen können Besucher am Tag des offenen Denkmals in der Gemeinde Grammendorf erleben. In Nehringen wird allen Interessierten zum einen die „ Gutsanlage und der Fangelturm“, sowie die „Kirche und Memelorgel“ vorgestellt. Die Führungen finden einmal und zehn Uhr und elf Uhr, sowie um 14 Uhr und 15 Uhr statt. Getroffen wird sich vor der Kirche in Nehringen. Besonders interessant die Geschichte des Fangelturms in Nehringen.

Die pommersche Burg wurde 1330 an der Grenze zu Mecklenburg errichtet. Erbaut auf einem künstlichen Hügel mit einem imposanten Sockel aus Feldsteinen war der Fangelturm von Wassergräben umgeben. Über die Jahrhunderte war der Fangelturm Wehr-, Wohn- und Gefangenenturm. In der Nähe einer Furt durch den Grenzfluss Trebel diente der Fangelturm der Sicherung und Verteidigung der Grenze zu Mecklenburg. Heute liegt der Fangelturm im öffentlich zugänglichen Park der Gutsanlage in Nehringen. Es gibt Pläne ihn wieder begehbar zu machen.

Prunkbau der Putbusser Fürsten

Auch das Jagdschloss Granitz auf der Insel Rügen öffnet seine Türen. Dabei ist der Eintritt für alle Gäste des Schlosses frei. Die Führungen erzählen von seiner Geschichte, aber auch von Planänderungen, Umbauten, verschiedene Nutzungen und historischen Veränderungen.

Ab 10.30 Uhr begleiten die Führungen beim Entdecken des Hauses. Es werden insgesamt vier klassische Schlossrundgänge zur Geschichte, Nutzung und Ausstattung der früheren Jagdsitzes angeboten. Gäste lernen dabei den Prunkbau der Putbuser Fürsten genauer kennen. Zusätzlich fassen drei kürzere Sonderführungen Aspekte in den Blick, die mit geschichtlichen oder gesellschaftlichen Umbrüchen verbunden sind.

Speicher in Dassow fast fertig saniert

In Dassow kann erstmals der nahezu fertig sanierte historische Speicher an der Stepenitz besichtigt werden. Das 1861 erbaute Gebäude ist seit 2010 im Besitz der Semrau Bau GmbH und Co. KG aus Kalkhorst. Seit Sommer 2017 sanieren Lars und Maik Semrau den historischen Speicher. „Wir sind noch nicht ganz fertig, aber im Endspurt“, sagt Claudia Semrau.

Im Erdgeschoss entsteht ein Gemeinschaftsraum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann. Zudem finden sich jetzt fünf Pensionswohnungen in dem Gebäude. Der Speicher war damals für den Landhandel gebaut worden, den die Firma Christian Callies bereits 1860 aufnahm.

Am 8. September ist der Speicher von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bei Bedarf werden Führungen angeboten. Die Außenwand, die Fenster sowie die Balken im Inneren sind laut Claudia Semrau erhalten geblieben.

Gutshaus Manderow: „Ein Stück Kultur erhalten“

Leben und Arbeiten verbinden – das möchte Paul Fischer im Gutshaus Manderow bei Gägelow. Zusammen mit seiner Frau hat er es im Januar 2018 gekauft. Die Sanierung passiere Schritt für Schritt. „Wir machen jede Menge selbst“, sagt er. Gekauft haben sie das unter Denkmalschutz stehende Haus, „um ein Stück Kultur zu erhalten.“ Am 8. September können es sich die Besucher von 12 bis 18 Uhr anschauen, Adresse: Alt Jassewitzer Straße 1, Hohenkirchen.

1860 sei das Gutshaus ungefähr erbaut worden. „Genau wissen wir es nicht. Das Fundament ist älter, weil die Gutsfamilie Martienssen seit 1799 hier ansässig gewesen ist“, erzählt Fischer. Am Tag des offenen Denkmals wird er auch alte Fotos zeigen, die die Enkelin der Gutsfamilie kürzlich vorbeigebracht hatte. „So sehen die Besucher, wie das Haus eingerichtet war.“

Im Laufe der Geschichte hat sich im Gutshaus einiges verändert. Flüchtlinge sind dort untergebracht gewesen, Kinder in die Schule gegangen, es gab einen Konsum, einen Kulturraum, bis 2008 Wohnungen. Die vielen Zwischenwände, die deshalb eingebaut waren, sind entfernt. „Die Besucher können Rundgänge durchs Haus machen. Wir zeigen die Baustelle, aber auch Sachen, die fertig sind“, sagt Peter Fischer. Im Erdgeschoss entstehen Veranstaltungsräume, in der ersten Etage Gästezimmer. Auch ein Café ist vorgesehen.

Villen in Heiligendamm können besichtigt werden

Auf eine besondere Baustelle können die Denkmal-Interessierten am 8. September in Heiligendamm schauen. Die Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm lädt zu Führungen und Vorträgen ein. Um 11 und um 14 Uhr erhalten Interessierte Einblicke in die Sanierung der historischen Logiervillen „Seestern“, „Schwan“ und „Möwe“ an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße. Wichtig: Die „Weiße Stadt am Meer“ bittet um vorherige Anmeldung unter www.tag-des-offenen-denkmals-heiligendamm.de.

In Nachbarschaft des Kurhauses in Heiligendamm entstanden zwischen 1854 und 1862 acht Logiervillen mit eigenem Namen und eigenem Charakter. In einem sanften Bogen, den Perlen einer Perlenkette gleich, aneinandergereiht, prägen die Logiervillen damals wie heute das Gesicht des Seeheilbades Heiligendamm, das nach ihrer Fertigstellung als die „Die weiße Stadt am Meer“ bekannt wurde.

Die historische Substanz der ursprünglich nur für die Sommermonate errichteten Logiervillen hat sich über die Jahrzehnte durch vielfache Umbauten und nicht zuletzt durch die Folgewirkungen zweier Weltkriege wesentlich gegenüber ihrer ursprünglichen Form verändert. 1996 kaufte Anno August Jagdfeld die Villen von der Treuhand. Ziel ist es, alle zu sanieren und mit dem letzten Bauabschnitt in der ersten Reihe 2020 zu beginnen.

Speicher in Hohen Schwarfs wurde zu Wohnhaus umgebaut

Fertig saniert ist der Speicher in Hohen Schwarfs in der Gemeinde Dummerstorf bei Rostock, den Judith und Lars Greitsch zum Wohnhaus umgebaut haben. Das Grundstück seit 15 Jahren im Besitz, wurde der Speicher die vergangenen drei Jahre aktiv saniert. Von den drei Etagen wurden zwei ausgebaut, erzählt Lars Greitsch. Wie alt der Kornspeicher ist, wisse er nicht genau, schätzungsweise 1890 erbaut. „Darunter liegt ein Gewölbekeller, der älter ist“, sagt Greitsch. Früher habe über diesem ein kleineres Gebäude gestanden, dass dann erweitert wurde. Über die genaue Geschichte des Speichers sei nicht viel bekannt. „Ich war im Kreisarchiv, aber da gibt es keine Unterlagen.“

Vom Hörensagen her habe er eine Nutzung bis zur Wende erfahren. Hier wurde Futtermittel gelagert und aufbereitet. „Es gab eine Kornquetsche. Im Speicher war wohl auch mal eine Stellmacherei.“

Am 8. September wird die untere Etage von 11 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bilder von der Sanierung werden gezeigt, kündigt Lars Greitsch an. Bei gutem Wetter findet ein kleiner Flohmarkt auf dem Hof statt. Der Speicher, Am Gutspark 11, ist Teil einer Gutsanlage. Auch Gutshaus und Pferdestall stehen unter Denkmalschutz, sind am Sonntag aber nicht geöffnet.

