Herrschaftszeiten, hier ist was los: Mecklenburg-Vorpommern geschichtsträchtigste Häuser laden Einheimische und Urlauber dazu ein, sich einmal wie Adelige zu fühlen – beim Schlösserherbst 2020. In historischem Ambiente können Besucher vom 9. bis 25. Oktober kulinarische und kulturelle Höhepunkte erleben.

Wasserburg aus dem Barock, geheimnisvolles Herrenhaus, romantisches Renaissance-Schloss: Mehr als zwei Dutzend ehrwürdige Gemäuer im ganzen Land öffnen ihre Türen und locken mit Veranstaltungen wie Parkführungen, Konzerte, Ausstellungen und Lesungen.

Eröffnet wird der Eventreigen offiziell am 10. Oktober um 17 Uhr in der Burg Kurzen Trechow (Kreis Rostock). Hier dreht sich alles um die Architektur der Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern: Star-Architekt Alexander Schwarz ist zu Gast im Podiumsgespräch. Seine Erfahrungen im Zusammenspiel von Alt und Neu machen ihn zu einem der Experten in der Diskussion über Restaurierung und Neugestaltung historischer Häuser. Im Anschluss führt Hausherr Christian Schierning über die Gutsanlage.

Ein Ausflugs-Tipp für Genießer sind das Herrenhaus Viecheln, das Schlossgut Gorow, das Herrenhaus Vogelsang und Gutshof Liepen. Dort finden Besucher „Meck-Schweizer Regionalregale“, gefüllt mit vielen regionalen Leckereien, die von Klein- und Kleinstunternehmern in handwerklicher und bäuerlicher Tradition und größtenteils in Bio-Qualität erzeugt werden. Fürstlich schlemmen lässt es sich aber während des Schlösserherbstes auch in anderen Häusern. Wo Köstlichkeiten aufgetischt werden und wo sie Veranstaltungen nach ihrem Geschmack erleben können, erfahren Besucher online unter www.auf-nach-mv.de/schloesserherbst.

