Schlossbesichtigung mit Mundschutz: Einwohner von MV nutzen kostenloses Angebot

Schwerin

„Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt Nadine Schmidt, Leiterin von Schloss Bothmer. „Alle Besucher, die Kunst und Kultur vermisst haben, können das nun nachzuholen.“ Bis zum 24. Mai begrüßt Schmidt ihre Gäste sogar kostenlos. Denn, nachdem Kunst- und Kultureinrichtungen, Schlösser und Museen in Mecklenburg-Vorpommern wochenlang geschlossen waren, haben alle Einwohner nun für zwei Wochen kostenfreien Zugang zu den landeseigenen Schlössern, Museen und Ausstellungen.

„Das ist ein kleines Dankeschön für die Menschen bei uns im Land“, hatte Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) am Freitag in Schwerin verkündet. Zuvor hatte die Landesregierung umfangreiche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen, darunter dass Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten im Land von diesem Montag an wieder öffnen. Da der Montag für Museen häufig Schließtag ist, öffneten die dem Land unterstehenden Häuser am Dienstag. Dazu zählen das Staatliche Museum und das Schlossmuseum in Schwerin, die Schlösser Bothmer, Granitz, Hohenzieritz, Ludwigslust und Mirow – rund 500 000 Besucher zählten diese laut Finanzministerium im Vorjahr.

„Museumsbesuch für Gäste ein Stück Normalität“

„Für viele Besucher ist das endlich wieder ein Stück Normalität“, sagt Schmidt. So auch für Renate Schumacher (68) und Jürgen Haupt (79) aus Radewisch. „Wir wohnen seit letztem Jahr in der Nachbarschaft. Jetzt nutzen wir die Zeit, um endlich das Schloss zu besichtigen“, so das Paar. Auch Astrid (62) und Kurt Brandstädter (66) aus Testorf freuen sich, dass wieder geöffnet ist. „Wir haben gerade Urlaub, für uns ist das eine schöne Abwechslung“, sagt sie 62-Jährige.Bis auf minimale Einschränkungen könnten Besucher das Schloss wie gewohnt besichtigen. „Wir mussten nur zwei schmale Korridore sperren, aber man kann die gesamte Ausstellung sehen“, so Schmidt.

Besuch mit Mundschutz und Abstandsregelungen

Besucher müssten zwar einen Mundschutz tragen. Zudem müsse auf Schlossführungen und museumspädagogische Veranstaltungen zurzeit verzichtet werden. Das gilt für alle Häuser der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. Aber ein sicherer Besuch aller Häuser sei aufgrund der Hygiene-Auflagen, Abstandsregelungen und geänderten Wegeführungen gewährleistet, so Direktorin Pirko Kristin Zinnow. „Kultur digital ist gut, Kultur in der Realität zu erleben, noch besser“, so Zinnow. „Deswegen freue ich mich, dass wir unsere Tore wieder öffnen können. Zur Eröffnung laden wir alle Besucher ein, die landeseigenen Schlösser oder das Staatliche Museum Schwerin bis zum 24. Mai kostenfrei zu besichtigen.“

Staatliches Museum Schwerin und Schlossmuseum

Das Staatliche Museum Schwerin empfängt seine Besucher mit der aktuellen Ausstellung „Dänische Gäste. Malerei aus drei Jahrhunderten“ sowie der Ende Februar eröffneten Schau „ Uecker 90“. Anlässlich seines Geburtstages am 13. März wird der „Nagelkünstler“ im „ Uecker Jahr“ in verschiedenen Häusern in MV mit Schauen gewürdigt. Zudem ist die Galerie Alte Meister geöffnet.

Im Schlossmuseum, das auf drei Etagen kostbare Gemälde, Skulpturen und Kunsthandwerk aus dem 19. Jahrhundert präsentiert, gibt es für Besucher einen reduzierten Rundgang. Zu sehen sind nur zwei der drei Etagen, die Fest- und die Beletage. Die Porzellangalerie bleibt geschlossen.

Öffnungszeiten: Staatliches Museum dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr; Schlossmuseum dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; Schlosspark ganzjährig durchgehend geöffnet; Burggarten ganzjährig jeweils bis zur Dämmerung geöffnet

Schloss Bothmer : Ein Stück England in Mecklenburg

Das Zusammenspiel von barocker Architektur und Landschaftsplanung können Besucher auf Schloss Bothmer erleben, das in einer imposanten Parkanlage liegt. Seine Existenz verdankt es Graf Hans Caspar von Bothmer, der als erster Premierminister in der Downing Street 10 lebte und von dort aus ab 1726 die Anlage im Klützer Winkel errichten ließ. Sein Wappen, seine Initialen und sein Motto in goldenen Buchstaben finden Besucher noch heute über dem Eingang. Beim Besuch der Ausstellung können Gäste gemeinsam mit Hans Caspar auf eine Reise durch Europa gehen. Auch die 270 Meter lange Festonallee von Schloss Bothmer gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in MV. Zudem ist das Schloss für Hochzeiten beliebt: Schauspieler Rocco Stark heirate dort 2018 seine Frau Nathalie. Bis auf minimale Einschränkungen ist das Schloss für Besucher geöffnet.

Öffnungszeiten: Mai und Juni dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, Juli und August täglich 10 bis 18 Uhr; Gastronomie dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr

Jagdschloss Granitz: Die Krone Rügens

Die Geschichte des Hauses und der Putbuser Fürstenfamilie erwartet Besucher in einer Ausstellung beim Besuch im Jagdschloss Granitz. Besucher erhalten Einblicke in alle mit dem Gebäude und der Granitz verbundenen Themen. Wer nach dem Besuch des Hauses mutig genug ist, besteigt den 38 Meter hohen Mittelturm des Schlosses. Markenzeichen des Schlosses ist die frei schwebende Treppe.

Für Besucher ist die Ausstellung in beiden Geschossen zugänglich. Die Wendeltreppe im Mittelturm ist aufgrund der aktuellen Situation gesperrt. Die Aussicht vom Mittelturm kann jedoch auf einem Monitor im Museumsshop nachempfunden werden, weil Kameras das aktuelle Bild übertragen.

Öffnungszeiten: Mai bis September täglich 10 bis 18 Uhr

Schloss Hohenzieritz : Gartenzauber und Luisenkult

Hohenzieritz zählt heute vor allem aufgrund seines außergewöhnlichen Landschaftsgartens zu den Schmuckstücken der ehemals herzoglichen Schlösser im historischen Landesteil Mecklenburg-Strelitz. Seine Bekanntheit erlangte das Schloss, weil dort am 19. Juli 1810 Königin Luise von Preußen während eines Besuchs unerwartet verstarb. Besichtigt werden kann dort unter anderem das Sterbezimmer, wo eine Präsentation die Besucher mit dem Leben und Sterben der Königin, aber auch mit ihrem Mythos und der Geschichte der Gedenkstätte vertraut macht.

Öffnungszeiten: Mai bis September dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr

Schloss Ludwigslust : Sandstein, Gold, Papiermaché

In Ludwigslust sind der barocke Schlossbau der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin, eine Kirche mit dem weltgrößten Altarbild auf Papiermaché und der in Norddeutschland größte Landschaftspark im englischen Stil beheimatet. Nach aufwendiger Restaurierung des Schlossparks und des östlichen Schlossflügels entfaltet sich das einzigartige Ensemble aus Schloss, Park und Stadtanlage in neuem Glanz. Die umfangreichen Sammlungen des im Barockschloss untergebrachten Museums umfassen unter anderem höfische Kunst und Wohnkultur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts: Gemälde, Möbel, Miniaturen und Dekorationen aus vergoldetem Papiermaché.

Für Besucher zu sehen ist momentan nur die Festetage, alle anderen Bereiche sind gesperrt.

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr

Schloss Mirow : Kleinod des Barock und Rokoko

Schloss Mirow liegt auf einer malerischen Insel in der Mecklenburgischen Seenplatte. Wie in einem vergessenen Schatzkästchen verstecken sich hier Erinnerungen an schräge Herzöge, mächtige Witwen und an Prinzessinnen, die zu Königinnen wurden. Von ihnen allen, von der Geschichte des Hauses und seiner Rettung nach der Wende von 1989 erzählt eine moderne Ausstellung. Besucher erwartet der normale Ausstellungsrundgang.

Öffnungszeiten:Täglich von 10 bis 18 Uhr

Von Stefanie Büssing