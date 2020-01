Bärte sind so beliebt wie lange nicht – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Für viele Feuerwehrleute im Land fällt der Trend jedoch aus. Für sie ist Glattrasieren vorgeschrieben. Dabei war der Vollbart für Brandschützer früher sogar Pflicht. Die OZ erklärt, was hinter dem Bartverbot steckt.