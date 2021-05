Schlosspark Kaarz: Freiluft-Schau mit Motorhauben, Radkappen und Co.

Kaarz

28 Radkappen, die von der Feuerwehr in elf Metern Höhe an einem Baum angebracht wurden, ein Baugerüst, an dem 15 Motorhauben gespickt mit Altkleidern vier Meter in die Höhe ragen oder eine Allee mit diabolischen Smiley-Gesichtern: Für die diesjährige Open-Air-Schau „Das Grüne Zitat – Licht oder Schatten“ im Schlosspark Kaarz haben sich die sieben beteiligten Künstler einiges einfallen lassen. Vom 16. Mai bis zum 11. Oktober zeigen sie vor malerischer Kulisse ihre eigens für den Park konzipierten Arbeiten.

Zur Galerie So spektakulär war der Aufbau für „Das Grüne Zitat“

Großformatige Installationen aus Recyclingmaterial

Liz Bachhuber arbeitet gern mit Recyclingmaterial: Aus Altkleidern, Wäscheleinen, Fahrradschläuchen oder Autoteilen lässt die 68-Jährige großformatige Installationen entstehen, die sie unter anderem an Baugerüsten inszeniert: Zu ihren Arbeiten gehören überdimensionale Vogelnester, in denen mehrere Menschen Platz finden oder Massenkarambolagen aus Motorhauben, die Bachhuber als Turm mehrere Meter in die Höhe ragen lässt. Letztere hat die in Weimar lebende Künstlerin auch mit nach Kaarz gebracht: „Voliere“, also Vogelgehege, heißt ihre Arbeit, die sie eigens für den malerischen Schlosspark konzipiert hat.

15 Motorhauben und farbige Altkleider im Schlosspark Kaarz

An einem vier Meter hohen und vier Meter breiten Baugerüst hat die Künstlerin 15 Motorhauben aufgehängt, aus denen sie Vogel-Silhouetten ausgeschnitten hat. Dabei geht es Bachhuber zum einen um die farbliche Anordnung der Hauben, die sie mit farbigen Altkleidern kombiniert. „Statt mit Farbe male ich mit verschiedenfarbigen Kleidungsstücken“, erklärt die 68-Jährige und lacht. Der bunten Fassade der alten Autoteile, die im Licht sichtbar wird, stellt die Künstlerin auf der anderen Seite des Kunstwerkes die Schattenseite gegenüber: Dort werden die Vogel-Silhouetten vom Sonnenlicht als Schattenspiel auf den Boden projiziert. Licht und Schatten – das lässt sich bei Bachhuber auch im übertragenden Sinne verstehen. Mit ihrem Arbeitsmaterial rückt sie zugleich die Vor- und Nachteile der Autoindustrie in den Fokus. „Es geht um die Liebe zur Mobilität, die uns frei macht wie einen Vogel“, sagt Bachhuber. „Gleichzeitig haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir damit die Umwelt zerstören.“ In diesem Spannungsfeld bewege sich ihre Arbeit.

Künstler und Infos zur Schau Die Outdoor-Schau„Das Grüne Zitat“ 2021 unter dem Titel „Licht oder Schatten“ ist vom 16. Mai bis zum 11. Oktober im Schlosspark Kaarz (Obere Dorfstraße 6, 19412 Weitendorf) zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die offizielle Eröffnung ist am Sonnabend, dem 10. Juli 2021, um 17 Uhr. Folgende Künstler sind mit ihren Werken dabei: Annette Leyener, Kaarz; Liz Bachhuber, Weimar; Christian Desbonnets, Hamburg; Ulrike Mundt, Dresden; Karolin Schwab, Berlin; Broder Burow, Kaarz; Ruzica Zajec, Kaarz Weiter Infos unter: www.schlosskaarz.de

28 Radkappen, die am Baum montiert sind

Die Ambivalenz zwischen Umweltzerstörung und Mobilität greift auch Künstlerin Annette Leyener aus Kaarz auf: Für ihre Arbeit „Pole Position“ (2021) hat sie 28 Radkappen ausgewählt, die sie über mehrere Jahre auf der Straße gesammelt und diese in zwei Reihen an einem Baum arrangiert hat. Um sie in einer Höhe zwischen fünf und elf Metern Höhe zu befestigen, rückten sogar die Kameraden der örtlichen Feuerwehr an. „Es ist immer dieselbe Grundform, die sich unendlich variieren lässt“, sagt Leyener über ihr Arbeitsmaterial. Die Form der Radkappe symbolisiere zugleich das Kreisen um einen Mittelpunkt – jener Radius, der sich durch die Mobilität beliebig erweitern lasse. Mit dem Titel „Pole Position“ hinterfragt die Künstlerin zudem, welchen Platz der Betrachter generell in seinem Leben einnimmt. Mit ihrer Arbeit will die Künstlerin vor allem eins: „Die Menschen zum Nachdenken anregen“, sagt sie.

Zum Nachdenken anregen soll auch der Titel „Licht oder Schatten“, unter dem die diesjährige Schau steht: „Licht und Schatten sind eigentlich unzertrennlich, daher ist es eher ein Gedankenspiel“, sagt Ruzica Zajec, die „Das Grüne Zitat“ gemeinsam mit ihrem Partner und Künstlerkollegen Broder Burow in diesem Jahr zum siebten Mal initiiert. Diesen Gegensatz überwinden und nach Zwischentönen suchen, dazu soll die Schau auch die Künstler anregen.

Kultstätte aus Vogelhäusern

Auch Künstler Christian Desbonnets aus Hamburg hat einen Baum im Park mit seiner Arbeit „Bird Light District“ bestückt: Mit Vogelhäuschen hat er auf drei Ebenen eine angedeutete Kultstätte geschaffen, die an die Baumverehrung der japanischen Shinto-Religion angelehnt ist. Diverse Kabel und Stecker ranken sich wie ein Gürtel um den Stamm und schaffen Assoziationen zum Thema Licht.

Letzteres nutzt auch Künstlerin Ulrike Mundt aus Dresden: Mit ihrer Arbeit „Powwow“ hat sie aus Aluminium, Lacken und Kunststoff Objekte geschaffen, mit denen sie die Bäume der Allee als Installation in Szene setzt: Die fast wie Smileys anmutenden Objekte sind die Protagonisten einer vermeintlich heiter leuchtenden Kulisse, die durch dunkle Nuancen jedoch schnell ins Diabolische kippen.

Mit Licht, das an dunkle Zeiten erinnert und zugleich hoffnungsvoll ist, beschäftigt sich die Arbeit „In Memoriam 2020“ von Ruzica Zajec, die in der Kapelle im Schlosspark zu sehen ist: Mehr als 60 Grablichter hat die Künstlerin auf einem Drahtgestell arrangiert. „Sie sollen an das Verrinnen der Zeit sowie die Leere und Sehnsucht erinnern, die das erste Jahr der Pandemie hinterlassen hat“, sagt sie. Leichtigkeit strahlt hingegen ihre Arbeit „Hier, um zu glänzen“ aus, für die die Künstlerin eine Vielzahl transparenter Kunststoff-Flächen zu einem Objekt aus Dreiecken zusammengefügt hat. „Es geht darum, den Moment zu genießen, das Licht aufzunehmen und es weiterzugeben“, sagt Zajec.

Metallscheibe als Spiegel

Weitergegeben wird das Licht auch bei der Arbeit „Looking Glass“ von Künstlerin Karolin Schwab aus Berlin: Sie hat im Park eine hochpolierte Metallscheibe installiert, die sich dreht und das Licht als Spiegel einfängt.

Auch Bildhauer Broder Burow hat auf einem Metallgestell eine schwarz lackierte Holzscheibe angebracht, durch die das Licht mithilfe eines Schlitzes hindurchfällt. „Mehr als kein Licht“, heißt seine Arbeit. Die dunkle Farbe stehe unter anderem für die Traurigkeit durch die Corona-Pandemie. „Trotzdem zeigt die Arbeit, dass es niemals nur Schatten, sondern immer auch Licht gibt“, so Burow.

Von Stefanie Büssing