Stavenhagen

Ermittlungserfolg nach Schmierereien in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte): Am Donnerstag haben Staatsschutz und Polizei vier Wohnungen in der Kleinstadt durchsucht. Laut Polizei steht der zweistündige Einsatz im Zusammenhang mit etlichen polizeifeindlichen und verfassungswidrigen Schmierereien in der Stavenhagener Innenstadt.

Am Wochenende wurde die Polizeistation in der Malchiner Straße in Stavenhagen unter anderem mit ACAB (All Cops Are Bastards) und einem Hakenkreuz beschmiert. Darüber hinaus wurden noch weitere Wohn- und Geschäftsgebäude besprüht. Der entstandene Gesamtschaden kann zurzeit noch nicht genannt werden.

Täter wollten falsche Spur legen

Nach Angaben der Polizei sollten die verfassungswidrigen Symbole gezielt ins rechte Milieu führen. Der Hintergrund ist offenbar jedoch ein anderer. Durch Spuren an den Tatorten, Auswertungen von Social-Media-Portalen und Hinweisen der Stadtverwaltung und von Bürgern kam die Polizei fünf Tatverdächtigen auf die Fährte.

Bei den Personen handelt es sich um vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 19 und 37 Jahren. Deren mögliches Motiv: Kurz zuvor hatte die Polizei ein Treffen der Personen aufgelöst, nachdem es eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung gab. Daraufhin sollen sich die Tatverdächtigen getroffen und mit den Schmierereien begonnen haben.

Auch in Gnoien (Landkreis Rostock) und Umgebung hatte es zuletzt Schmierereien an Hauswänden gegeben. Ermittler der Polizei schließen nach derzeitigem Stand einen Zusammenhang zu den Taten in Stavenhagen aus.

