Ein Wetterumschwung kündigt sich an: In der Nacht zu Dienstag gibt es Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem im Westen. Am Tag folgt der Osten. Autofahrer und Fußgänger müssen extrem vorsichtig sein, raten Meteorologen. Auch das Betreten und Befahren von Eisflächen auf den Gewässern kann schnell gefährlich werden.