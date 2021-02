Schneefall und Glatteis: Zahlreiche Unfälle in MV

Rostock

Bei teils kräftigem Schneefall haben sich in der Nacht zu Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern etwa 20 Verkehrsunfälle ereignet. Eine Frau sei verletzt worden, sonst sei es meist bei Blechschäden an den Autos geblieben, teilten Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg am Dienstagmorgen mit. Auf einigen Straßen kam es dadurch den Angaben zufolge zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind unter anderem die Autobahn 11 Berlin-Stettin bei Penkun, die A14 nördlich von Schwerin und die Bundesstraßen 105 bei Niepars (Vorpommern-Rügen) und 198 bei Stuer (Mecklenburgische Seenplatte). Im Nordosten waren regional unterschiedlich zwischen 10 und 20 Zentimeter Pulverschnee gefallen.

Die Autofahrerin wurde laut Polizei verletzt, als ihr Wagen auf der A14 zwischen Schwerin und Wismar gegen eine Leitplanke rutschte. Sie kam in eine Klinik. Bei Grevesmühlen kollidierte ein Auto mit vier Telefonmasten. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 10 000 Euro. Auf der A11 bei Penkun in Vorpommern kam ein Lastwagen ins Rutschen und stellte sich quer. Nach Angaben der Polizei kommt nun eine Spezialfirma, um den Lkw zu bergen, der zwei der drei Fahrspuren Richtung Berlin blockiert.

Anzeige

Nahe Sassnitz auf der Insel Rügen rutschte ein Auto gegen einen Stromverteilerkasten. Da der Wagen unter Spannung stehen könnte, wurde dem Fahrer verboten, ihn zu bergen. Bei Niepars unweit von Stralsund stieß ein Auto auf der B105 mit einem Räumfahrzeug zusammen. Auf der B 198 rutschte ein Auto frontal gegen einen Baum.

Unwetterwarnung für Rügen

Der Dienstag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Wolken und Schnee. „Es sieht winterlich aus und es bleibt winterlich“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen. An der Küste sei besonders von Rügen bis zum Darß mit Schneeschauern zu rechnen. Für den nördlichen Teil der Insel Rügen vermeldete der DWD eine Unwetterwarnung – hier seien kräftige Schneefälle zu erwarten. Die Höchstwerte in Mecklenburg-Vorpommern sollen am Dienstag zwischen minus sechs und minus ein Grad liegen.

Nachdem auf Rügen in der Nacht zu Sonntag in meterhohen Schneeverwehungen Autos steckengeblieben waren, waren die Straßen nach Angaben der Leitstelle Vorpommern-Rügen am Dienstagmorgen wieder passierbar. Es schneit allerdings weiter.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nacht zu Mittwoch bleibe es bewölkt und überwiegend trocken, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Die Tiefstwerte liegen bei minus fünf Grad an der Küste und minus 13 Grad im Landesinneren. Der Mittwoch beginne wechselnd bewölkt. An der Ostsee rechnet der DWD erneut mit Schneeschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen minus sechs und minus ein Grad.

Von OZ/dpa