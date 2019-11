Schnell in die Tiefgarage: So schottet sich die AfD in Binz ab

Binz

Rügen lebt vom Tourismus. Gerade dorthin passe keine Partei, die andere Menschen ausgrenze, unterstreichen mehrere Redner während der Protestkundgebung gegen das „Flügel“-Treffen der AfD in Binz. „Das ist hier angeblich die teuerste Meile des Landes, aber manchmal ist sie eben doch recht billig zu haben“, sagt der Stralsunder Autor Gunter Lampe, während er auf der Bühne ein Gedicht über diesen Tag hier in Binz vorträgt. Dass das Arkona-Hotel der AfD ein weiteres Mal Unterschlupf gewährt, verstehen längst nicht alle als Werbung für die Region. Die Partei Die Linke hat an einer Brücke über die B96 zwischen Stralsund und Bergen ein großes Transparent anbringen lassen: „Nazis nächste Abfahrt raus!“ Nur in Binz wären die „Flügel“-Mitglieder dann nicht gelandet.

Getümmel statt Einsamkeit

An diesem grauen November-Sonnabend ist Seebad politisch von mehreren Seiten eingenommen. Während die Gegendemonstranten mittags vor ihrer Bühne Wortbeiträge und immer wieder laute Musik anhören, rauschen im Hintergrund die völkisch-nationalistischen Truppenteile der AfD heran. Dunkle Limousinen mit tiefschwarzen Seitenscheiben, die direkt in die Tiefgarage des Arkona-Hotels einbiegen, sodass niemand zu Fuß an den Demonstranten vorbei muss. Einmal zeigt sich Brandenburgs AfD-Landeschef Andreas Kalbitz. Auch der Landtagsabgeordnete Ralph Weber guckt kurz raus und läuft geschäftig zu einem Seiteneingang des Hotels. Den Thüringer AfD-Mann Björn Höcke, Galionsfigur des ultrarechten Parteiflügels, sieht man nicht. Einige Antifa-Anhänger meinen, dass Höcke erst am späteren Nachmittag in die Tiefgarage eingefahren sei.

Die Partei möchte hier heute unter sich sein. Die Medien sind ausgeschlossen. Der Neubrandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Enrico Komning möchte auch nach der Veranstaltung nicht angerufen und dazu befragt werden. „Die wollen hier keine Presse“, sagt Polizeieinsatzleiter Thomas Riedel, während er Journalisten vor dem Hotel gern in Empfang nimmt. Die Beamten, die das „Flügel“-Treffen mit einem Großaufgebot sichern sollen, sind gut aufgelegt. Einige machen am Vormittag ein Gruppenfoto am Strand. Rings um das Hotel sind alle Wege und Straßen gesperrt, selbst der Zugang zum Strand. Etwas verschreckte Wochenend-Urlauber versuchen sich ihren Weg durch das Getümmel zu bahnen. Sie hatten zu dieser Jahreszeit offensichtlich mit mehr Einsamkeit an der Ostsee gerechnet.

500 Gegendemonstranten zählt die Polizei

Die Gegendemonstranten reisen aus ganz Vorpommern an. Grüne aus Greifswald und Stralsund, Gewerkschaftsmitglieder, Verbände, Kirchen. 50o Menschen zählt die Polizei später. Viele kennen sich von früheren Demonstrationen in der Region, selbst wenn die thematisch anders verortet waren.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fehlt, lässt aber ihren SPD-Generalsekretär Julian Barlen Grüße übermitteln. Er verliest in Binz Worte, mit denen Schwesig sich zur gleichen Zeit vor dem Juso-Bundeskongress in Schwerin positioniert. Höcke und Kalbitz seien Menschen, „die mit Worten, mit Hass und Hetze unsere Gesellschaft spalten und Menschen ausgrenzen wollen“. Sie zieht Parallelen zur Zeit der Weimarer Republik. Auch damals sei die Rohheit in der Sprache auf die Straße übergesprungen. „Von Hass und Hetze im Wort ist es nicht weit bis zur Gewalttat, wie wir schon in Halle sehen konnten. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren“, fordert die SPD-Landeschefin.

Auch in der Gemeindevertretung sitzt die AfD

Der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) zieht es vor, nicht auf der Bühne zu sprechen, nimmt aber ebenfalls an der Gegendemonstration teil. Der Mann ist dort allein wegen seiner Körpergröße kaum zu übersehen. Dass Schneider seine Ablehnung so lieber nonverbal formuliert, dürfte auch mit der Situation in der Binzer Gemeindevertretung zu tun haben. Dort scharen sich zwei Wählergemeinschaften um einen AfD-Vertreter, um mit dieser Mehrheit Entscheidungen gegen den Bürgermeister und die Mitglieder der anderen Parteien durchzusetzen.

Die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) empfiehlt den Anhängern der AfD einen Besuch in den Bildungseinrichtungen der früheren „Kraft durch Freude“-Anlage in Prora, von der große Teile inzwischen in eine touristische Anlage mit Hotel und Ferienwohnungen umgewandelt worden sind. Ein Bildungs- und Dokumentationszentrum wird es dort aber weiterhin geben. „Um zu lernen, was Diktaturen anrichten können“, betont Kassner.

Von Benjamin Fischer