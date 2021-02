Rostock

Die Forderung des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Lehrkräften und Kita-Personal möglichst schnell ein Impfangebot zu machen, hat zahlreiche, zum Teil kontroverse, Reaktionen von OZ-Lesern hervorgerufen. Der Lehrerverband argumentiert, nur so könne eine weitere Öffnung der Schulen erfolgen.

Uta Krause findet: „Lehrer sollten in der Reihenfolge drankommen, die schon geplant ist. Andere Arbeitnehmer, die beruflich mit vielen Leuten zu tun haben, müssen auch warten und wollen nicht, dass sie nun wegen vorgeschobenen Lehrern noch länger warten müssen. Zumal ja noch nicht einmal das gesamte Klinikpersonal, alle Altenpfleger und Heilerziehungspfleger geimpft sind.“

„Lehrer wollen sich auch nur schützen“

Nicole Schulz schlägt, wie auch die Lehrergewerkschaft, eine ausgefeilte Corona-Teststrategie für Schulen und Kitas vor. Und: „Lehrer wollen sich auch nur selbst schützen und Erzieher auch. Erst recht wenn man schon etwas älter ist. Ich glaube nicht, dass sie sich gern infizieren wollen.“

Franziska Kristina wirft die Frage auf: „Und was bringt es Risikofamilien, wenn Lehrer geimpft sind? Schön und gut, aber die Kinder können sich trotzdem untereinander infizieren und es als stille, symptomfreie Überträger in ihre Familien mit Risikopatienten tragen. Mal ganz davon abgesehen, dass auch symptomfreie Kinder an Long-Covid leiden.“ Tini Stender wisse gar nicht, so formuliert sie es, „warum jeder als erstes geimpft werden möchte. Man weiß nicht, ob der Schutz trotz Impfung gegeben ist und von den Nebenwirkungen wissen wir auch fast nichts. Ich weiß, dass ich mich und meine Kinder noch nicht impfen lasse werde.“

Schuljahr darf nicht komplett wiederholt werden müssen

Leon Engel bezieht sich in seinem Meinungsbeitrag auch auf die Möglichkeit, Kinder, die zur Risikogruppe, schnellstmöglich zu impfen. Insoweit stimmt er zu – theoretisch, sagt er. „Da aber bisher kein Impfstoff für Kinder existiert und nach aktuellen Stand erst im Sommer einer existieren könnte, müsste man in Anbetracht der mangelhaften Unterrichtung über Lösungen nachdenken, wie man den Wissensstand auf das nötige Niveau bringt, um das Schuljahr nicht komplett wiederholen zu müssen. Und natürlich ist es wichtig, einen Plan aufzustellen, wann und wie geöffnet wird.“

Die OZ-Leserin, die sich den Nutzernamen Ostsee Perle gegeben hat, verstehe nicht, schreibt sie, „was das Ganze überhaupt soll. Kuscheln die Lehrer mit den Schülern?“ Andreas Pust glaubt: „Es lassen sich auch nicht alle impfen. Noch haben wir kein Impfzwang.“

Von Juliane Lange