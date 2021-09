Nordkap/Rostock

Zwei Italiener haben mit ihrem Ferrari den Navigationsdienst Google Maps bezwungen und den Nordkap schneller erreicht, als vom Internetriesen errechnet. „Bravissimi“, „complimenti“ jubelten die italienischen Fans am Montagabend auf Facebook, wo man die Rekordjagd live mitverfolgen konnte.  

Online-Dienst auf deutschen Autobahnen ausgetrickst

Fabio Barrone, rechts, und sein Beifahrer Alessandro Tedino im Rostocker Seehafen mit ihrem Ferrari vor der Einschifffung auf die Scandlines Hybrid-Fähre „Copenhagen“ nach Dänemark. Quelle: Frank Hormann

Die Fahrt an den Nordkap führte das Team am Sonntagmorgen auch über Rostock. Vor allem auf den deutschen Autobahnen konnten die beiden mit ihrem Ferrari Tributo F8 (Höchstgeschwindigkeit 340 km/h) den Navigationsdienst austricksen und Zeit gewinnen, ohne ein Knöllchen zu riskieren. Sie hatten eigenen Angaben zufolge bei Testfahrten herausgefunden, dass der Online-Navigationsdienst auf den Abschnitten ohne Tempolimit eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h zugrunde legt. Sie waren auf diesen Strecken mit ihrem 720-PS-Geschoss mit bis zu 250 Sachen unterwegs, wie sie der OSTSEE-ZEITUNG berichteten.

Lesen Sie auch Schneller als Google Maps in Rostock: Italiener wollen im Ferrari in Rekordzeit zum Nordkap

Fast vier Stunden schneller

Der Navigationsdienst Google Maps, der neben den Daten über zulässige Höchstgeschwindigkeiten, Baustellen und Umleitungen auch die GPS-Daten von Handys in den fahrenden Autos auswertet, veranschlagte für die 4400 Kilometer Strecke 49 Stunden und 15 Minuten. Fabio Barone, Präsident des Ferrari-Clubs Passione Rossa, und sein Beifahrer Alessandro Tedino erreichten den nördlichsten Punkt Europas am Montagabend in 45 Stunden und 20 Minuten.

Wie Tedino beim Zwischenstopp in Rostock erklärte, wären sie gern direkt mit Google Maps in den Wettstreit getreten. Eine Anfrage beim Internetriesen blieb allerdings unbeantwortet. So nutzten die beiden die Tracking-Funktion von Google Maps, um ihre Rekordjagd zu dokumentieren. Sie hoffen nun, dass ihre Fahrt als Guinness-Weltrekord anerkannt wird. Während der Fahrt, bei der sie sich am Steuer abwechselten, hatten sie sich mit Energieriegeln, Bananen und Kaffee wachgehalten. Am meisten freuten sie sich jetzt auf eine Lasagne und Spaghetti e olio, erzählten sie den italienischen Reportern am Nordkap.

Von Martina Rathke